 28. decembra 2025

28. decembra 2025

Kresťanskí demokrati mohli byť vo vláde s Ficom až štyrikrát, Majerský odmieta spolupracovať so Smerom


Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) štyrikrát mohlo byť vo vláde s Ficom, a nebolo ani raz. V rozhovore pre spravodajskú televíziu



6720c4121b4ca715390049 676x451 28.12.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) štyrikrát mohlo byť vo vláde s Ficom, a nebolo ani raz. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to uviedol predseda KDH Milan Majerský. Dodal, že predseda strany Smer-SD a štvornásobný predseda vlády Robert Fico ho (Majerského) ani raz nepresvedčil o tom, že je dobrý premiér.


„So Smerom do vlády nevstúpime," deklaroval šéf kresťanských demokratov. Politika súčasnej vládnej koalície je podľa jeho slov poznačená kauzami, koalíciu kritizoval a hovoril o zlepenci.

Spolupráca s Matovičom


KDH podľa slov jeho predsedu, na rozdiel od iných opozičných strán, nevylučuje spoluprácu s Hnutím Slovensko a jeho predsedom Igorom Matovičom. Majerský je toho názoru, že opozícia by mala byť jednotná.

„Politické strany by mali spolupracovať a nie vylučovať," vyjadril sa. Priznal ale, že sú veci, ktoré kresťanských demokratov a ostatné opozičné strany rozdeľujú. Pozitívne sa však vyjadril na margo potenciálnej budúcej spolupráce s hnutím Progresívne Slovensko a stranou Sloboda a Solidarita, a tiež Hnutím Slovensko aj mimoparlamentnými Demokratmi.

„Určite áno," povedal. „Keď chcete vybudovať diaľnicu, nepýtate sa, či s PS, alebo nie," uviedol. Akcentoval ale, že bez ohľadu na to, či budú v nejakej vláde, a v akej vláde, budú strážiť konzervatívne hodnoty.

Téma budúcoročných volieb


Majerský sa dotkol aj témy budúcoročných volieb do orgánov samospráv. Avizoval troch vážnych kandidátov na posty predsedov samosprávnych krajov. V tomto smere spomenul svoju opätovnú kandidatúru v Prešovskom kraji, kde je v súčasnosti županom.

Rovnako spomenul aj kandidatúru Igora Janckulíka v Žilinskom kraji a Lucie Gurbáľovej v Košickom kraji. Janckulík je v súčasnosti poslancom parlamentu za KDH, Gurbáľová je viceprimátorka mesta Košice. Komunálna politika je podľa Majerského veľmi dôležitá a je základom pre parlamentnú politiku.

„Ak uspejeme v komunálnych voľbách, urobíme dobrý základ pre dobré čísla v parlamentných voľbách o rok," uviedol (parlamentné voľby by sa mali konať na jeseň v roku 2027 - pozn. SITA).


Zdroj: SITA.sk - Kresťanskí demokrati mohli byť vo vláde s Ficom až štyrikrát, Majerský odmieta spolupracovať so Smerom © SITA Všetky práva vyhradené.

