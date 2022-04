Pellegrini si podal Hegera a poukázal na jeho klamstvá. Premiérova vláda zrušila zvyšovanie platov a dôchodcovia si pohoršili (video)

Neschopnosť zabezpečiť sociálne istoty

Koalícia hlúpo klame národ

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Aj keď je premiér Eduard Heger (OĽaNO) vnímaný ako hrdina, nemali by sme zabúdať na klamstvá jeho vlády, tvrdí predseda strany Hlas-sociálna demokracia Peter Pellegrini . Na tlačovej besede predstavitelia Hlasu poukázali na nepravdy vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Podľa Pellegriniho vládne hnutie klame v tom, že na zastropovanie cien energií vynaložili jednu miliardu eur. „Zastropovanie je niečo, čo nás ešte len čaká, ešte nevieme ani akého okruhu obyvateľov sa týka," uviedol Pellegrini s tým, že tento údaj je vymyslený, keďže nikto nedokáže odhadnúť ceny v roku 2023 či 2024.Ďalšia lož sa má dotýkať toho, že vláda neodkáže byť akcieschopná a zabezpečiť sociálne istoty. „Je to antisociálna vláda, pretože sa zaviazala, že ani jedno zo sociálnych opatrení nezruší po voľbách. Aká je realita? Zavedené plnohodnotné 13. dôchodky vo výške 460 eur pre každého dôchodcu boli zrušené a boli nahradené sociálnou dávkou nižšou o niekoľko sto eur," podčiarkol Pellegrini.Rovnako vláda podľa neho zrušila zastropovanie veku odchodu do dôchodku, či zrušila zvyšovanie platov v štátnej a verejnej službe o 10 percent.Počas vládnutia hnutia OĽaNO sa dôchodcovia podľa Pellegriniho zaradili medzi najviac ohrozené skupiny, pričom sú odkázaní na príjmy zo starobného dôchodku bez možnosti iných príjmov. „Vláda im ho hanebne valorizuje tento rok iba o 1,3 percenta, hoci dôchodcovská inflácia dávno prekročila 10 percent," doplnil.Podľa Pellegriniho je nepravdou aj to, že súčasná vláda využíva svoj potenciál z toho, že nekradne. Potvrdiť to má kauza 2,5 milióna eur pre firmu Dustream production pri riešení utečeneckej krízy, 4 500 eur vyplatených v rámci agrorezortu na jednu ošípanú bývalému štátnemu tajomníkovi ministerstva pôdohospodárstva, či údajné podvody človeka blízkeho hnutiu OĽaNO Michala Miškoviča Ložou má byť aj efektívne hospodárenie, čo dokazuje podľa predstaviteľov strany Hlas-SD 800 miliónov vynaložených na plošné testovanie či 30 miliónov na očkovaciu prémiu a lotériu.„My už nebudeme klamstvá nechávať iba tak, že ich niekto povie, ale zakaždým budeme reagovať, nielen keď sa budú týkať nás osobne, ale budeme sa brániť aj voči tomu, keď predstavitelia vládnej koalície hlúpo klamú svoj národ a rozprávajú im niečo, čo sa vôbec nezakladá na pravde," uzavrel Pellegrini.