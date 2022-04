Pellegrini: Nemôžeme s čistým svedomím zahlasovať za vydanie akéhokoľvek poslanca parlamentu

23.4.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa predsedu strany Hlas - sociálna demokracia Petra Pellegriniho poslanecký klub Hlasu nemôže s čistým svedomím zahlasovať za vydanie akéhokoľvek poslanca parlamentu, aj keby bol z koalície. Dôvodom je podľa jeho slov neschopnosť vládnej koalície garantovať spravodlivý súdny proces. Pellegrini to uviedol na sobotnej tlačovej konferencii.„Neviem, aké silné sú dôkazy, výpovede univerzálnych kajúcnikov, ktorí tu vypovedajú v desiatkach kauzách, vďaka ktorým boli pozatváraní ľudia po celé mesiace a roky, teraz sú všetci poprepúšťaní. Ústavný súd SR konštatuje, že boli porušené ich práva, tak ja takým ľuďom neverím," uviedol Pellegrini s tým, že to, či sa osoba dostane do väzby alebo nie, nemá súvis s tým, či bude odsúdená alebo či niečo spáchala. Obvinený Robert Fico tak môže podľa neho riadne vykonávať prácu, môže sa brániť, pričom jeho vinu mu má dokázať polícia a súdy.Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry v rámci akcie Súmrak obvinil šéfa strany Smer - sociálna demokracia Roberta Fica, exministra vnútra Roberta Kaliňáka Tibora Gašpara pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. Fico a Kaliňák sú zároveň obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa.