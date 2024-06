Pellegrini si prevezme Prezidentský palác, program inaugurácie sa začne slávnostnou schôdzou Národnej rady 

aktualizované 15. júna, 10:00



Zloženie sľubu

Slávnostný obed

15.6.2024 (SITA.sk) -Nový slovenský prezident Peter Pellegrini si v sobotu prevezme Prezidentský palác. Ako informovali z Kancelárie Národnej rady SR , program novej hlavy štátu sa začne krátko predpoludním, a to slávnostnou schôdzu Národnej rady SR.Tá sa bude konať v bratislavskej Redute a povedie ju zastupujúci predseda parlamentu Peter Žiga . Pellegrini zloží prezidentský sľub napoludnie. Podľa medializovaných informácií by malo byť prítomných zhruba 450 hostí, medzi nimi členovia vlády i zákonodarného zboru, taktiež členovia diplomatického zboru.Prijatie pozvania potvrdil i neúspešný prezidentský kandidát Ivan Korčok , ktorý sa s Pellegrinim stretol v druhom kole prezidentských volieb. Po schôdzi čaká novú hlavu štátu krátka prehliadka jednotiek Ozbrojených síl SR , po ktorej sa odoberie do Katedrály sv. Martina.Tam sa o pol druhej popoludní začne slávnostná bohoslužba Te deum, celebrovať ju bude arcibiskup Stanislav Zvolenský , no prítomní by mali byť i zástupcovia ďalších registrovaných cirkví. Po skončení bohoslužby budú ďalšie Pellegriniho kroky smerovať do Prezidentského paláca, aby si ho prevzal od končiacej prezidentky Zuzany Čaputovej , s ktorou sa tiež rozlúči. Na nádvorí paláca absolvuje aj prehliadku Čestnej stráže prezidenta SR, po ktorej bude nasledovať slávnostný obed na pozvanie prezidenta.Na ten sú pozvané dohromady tri desiatky študentov a seniorov. V neskorých popoludňajších hodinách nový prezident položí veniec k Pamätníku generála M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, a neskôr aj k Pamätníku Brána slobody na Devíne. Inauguračný deň bude zavŕšený slávnostnou recepciou na Bratislavskom hrade, zúčastniť by sa jej malo zhruba 500 hostí.