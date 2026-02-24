|
|
24. februára 2026
Pellegrini si so smútkom pripomína štvrté výročie vojny na Ukrajine. Je najvyšší čas na jej ukončenie, vyhlásil
Vojna na Ukrajine trvá už štyri roky. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je na čase ju ukončiť. "S horkosťou, smútkom a odsúdením ...
24.2.2026 (SITA.sk) - Vojna na Ukrajine trvá už štyri roky. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho je na čase ju ukončiť. "S horkosťou, smútkom a odsúdením si pripomíname 4. výročie od začiatku vojny Ruska proti Ukrajine. Vojny, ktorá priniesla skazu, utrpenie a smrť státisícom vojakov na oboch stranách bojovej línie. Vojny, ktorá zničila životy nevinných rodín a mnohých vyhnala žiť do zahraničia. Oceňujem, že aj na Slovensku našli mnohí z nich útočisko a šancu na pokojný život v mieri," povedal prezident.
Podľa Pellegriniho je tak najvyšší čas na ukončenie vojny diplomatickými rokovaniami, ktoré budú viesť k spravodlivému a udržateľnému mieru. Rokovaniami sa podľa jeho slov musí docieliť, aby boli poskytnuté reálne garancie, že nedôjde k obnoveniu bojov.
Ako dodal, Ukrajine sa musí otvoriť cesta k mierovej prosperite a k vytvoreniu podmienok na začatie prístupových rokovaní o jej vstupe do EÚ. "Diplomacia musí byť zároveň jediným prostriedkom na vyriešenie akýchkoľvek otázok vo vzťahu medzi Slovenskom a Ukrajinou," uzavrel Pellegrini.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
