 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Občianske združenie Mier Ukrajine organizuje Pochod solidarity, pripomenú si obete vojny


Občianske združenie Mier Ukrajine organizuje v utorok pri príležitosti 4. výročia vojny na Ukrajine ...



67696251ae154163889479 1 676x451 24.2.2026 (SITA.sk) - Občianske združenie Mier Ukrajine organizuje v utorok pri príležitosti 4. výročia vojny na Ukrajine Pochod solidarity. Účastníci pochodu si pripomenú obete vojny a vyjadria úctu obrancom Ukrajiny.

Verejný protest


Zároveň budú žiadať prehodnotenie postojov slovenskej vlády. Pochod solidarity sa uskutoční v utorok 24. februára v Bratislave o 17:00. Verejnosť sa stretne na Hodžovom námestí, odkiaľ sa sprievod presunie pred Ukrajinskú ambasádu na Radvanskej ulici.

Pochod bude zároveň ostrým verejným protestom proti rozhodnutiu predsedu vlády SR Roberta Fica odstaviť Ukrajinu od núdzových dodávok elektriny.

„Solidarita nie je len symbolické gesto, je to postoj, ktorý musíme prejavovať činmi. Rozhodnutie odstaviť Ukrajinu od núdzovej elektriny v čase, keď Rusko ničí jej infraštruktúru, je v priamom rozpore s ľudskosťou. Je to zločin proti ľudskosti. Preto pozývame ľudí, aby prišli a nahlas ukázali, na ktorej strane stoja, a odmietli tento nebezpečný kurz slovenskej zahraničnej politiky. Budeme stáť pri Ukrajine až do jej víťazstva,“ hovorí Marián Kulich zo združenia Mier Ukrajine.

Štyri roky


Už štyri Rusko systematicky bombarduje ukrajinské mestá, ničí energetickú infraštruktúru, unáša deti a zabíja civilistov. V čase, keď ukrajinské obyvateľstvo trpí dôsledkami útokov na tepelné a elektrické siete, považuje občianske združenie Mier Ukrajine krok Roberta Fica odoprieť susednej krajine núdzovú energetickú pomoc za akt cynizmu a kolaborácie s agresorom.

Podľa organizátorov možno odopretie základnej humanitárnej pomoci v podobe energií civilnému obyvateľstvu v čase vojny považovať za zločin proti ľudskosti. Pochod solidarity tak má byť nielen vyjadrením podpory Ukrajine, ale aj jasným odmietnutím politiky, ktorá prehlbuje utrpenie obetí vojny.

„Ukrajina bojuje aj za hodnoty, na ktorých stojí slobodná Európa. Štyri roky po začiatku invázie nesmieme dovoliť, aby sa vojna stala rutinou alebo aby únava z konfliktu oslabila našu podporu,“ uvádza Kulich.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Občianske združenie Mier Ukrajine organizuje Pochod solidarity, pripomenú si obete vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: energetická pomoc Premiér Slovenskej republiky Protest Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Výročie
