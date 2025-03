Pellegrini si uctil 80. výročie oslobodenia mesta Zvolen, rokoval aj s primátorom Maňkom – VIDEO, FOTO

Prezident počas výjazdov navštívi aj pietne miesta

24.3.2025 (SITA.sk) - Oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny si musíme na Slovensku uctiť dôstojne a pietne, tak, ako sa patrí, a nesmieme to miešať s aktuálnou situáciou na Ukrajine. Povedal to v pondelok prezident Peter Pellegrini počas regionálneho výjazdu vo Zvolene.Prezident si uctil nedávne 80. výročie oslobodenia mesta Zvolen a položil veniec na Ústrednom vojenskom cintoríne Červenej armády, ako aj na Ústrednom vojenskom cintoríne Kráľovskej rumunskej armády, ktorý je jedným z najväčších cintorínov rumunských vojakov v Európe.Pellegrini zdôraznil, že celý prvý polrok sa na Slovensku bude niesť v znamení 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, preto od marca počas výjazdov do slovenských regiónov navštívi aj pietne miesta."Tie vence a pamätníky sú tu postavené nie tým, ktorí dnes bojujú, ale tým, ktorí padli za našu slobodu a reálne prišli o život alebo zdravie na území Slovenskej republiky. A im patrí naša úcta a vďaka, bez ohľadu na to, čo sa dnes deje na východ od nás. Nedovoľme prekrúcať dejiny a správajme sa slušne ku všetkým obetiam všetkých armád a všetkým vojakom, ktorí zahynuli na našom území," povedal Pellegrini.Prezident vo Zvolene rokoval s primátorom mesta Vladimírom Maňkom , pričom sa venovali najmä aktuálnym problémom vo Zvolenskom okrese i v meste. V úvode diskusie sa zamerali na desegregáciu školstva.Primátor hlavu štátu informoval o tom, že mesto sa zapojilo do národného projektu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR s názvom Príležitosť pre všetkých. Doplnil, že v minulosti vo Zvolene patrili deti z vylúčených rómskych komunít do jednej školy, pričom zmena nastala v roku 2022 a prváci z rómskych komunít už boli rozdelení do viacerých škôl."Chcem oceniť projekt desegregácie, ktoré mesto Zvolen predstavilo, a v ktorom sa snaží nekoncentrovať žiakov z marginalizovaných skupín do jednej školy, ale naozaj ich distribuovať v rámci celého školského systému v meste," uviedol Pellegrini.S primátorom sa dotkli aj témy plánovanej výstavby severného obchvatu Zvolena, pričom obaja sa zhodli na potrebe zrýchlenia procesov v rámci projektu. Diskutovali taktiež o potrebe posilnenia právomocí mestských polícií."Na mestské polície by podľa môjho názoru mali prejsť nielen spôsobilosti v oblasti merania rýchlosti a vymáhania pokút, ale myslím si, že štát by mal výraznejšie presunúť aj určité kompetencie v oblasti poriadkovej bezpečnosti smerom k mestským políciám," povedal prezident.Jednou z tém rokovania bola aj plánovaná výstavba nájomných bytov v meste, ako aj pripravovaná výstavba plavárne a nového športového centra. "Samozrejme, je to obrovský projekt a vyžaduje si značnú mieru financií, ale som rád, že mesto na to vypísalo medzinárodnú architektonickú súťaž, do ktorej sa prihlásilo nesmierne množstvo architektov," priblížil prezident.Dodal, že ak sa tento projekt podarí, môže to byť nielen veľký športový, ale aj architektonický skvost. V súvislosti s obnovou mesta sa dotkli aj veľkej rekonštrukcie Pustého hradu, a to v objeme takmer 1,3 milióna eur. Podľa prezidenta táto rekonštrukcia zvýši zážitok návštevníkov z dominanty tohto regiónu.Hlava štátu v rámci programu navštívila taktiež Občianske združenie Srdce na dlani pod Pustým hradom, ktoré v spolupráci s mestom vykonáva už 12 rokov charitatívnu činnosť a podporuje deti, rodiny s deťmi, seniorov a ľudí bez domova. Súčasťou programu výjazdu bola taktiež návšteva základne 2. brigády Vzdušných síl Ozbrojených síl SR vo Zvolene, ktorá sa podieľa na zaistení ochrany vzdušného priestoru Slovenska."Pevne verím, že čoskoro dôjde aj k dodaniu nových radarových systémov, ktoré ministerstvo obrany obstaralo, a konečne do niekoľkých rokov budeme disponovať aj systémom protivzdušnej obrany. Pretože za našimi východnými hranicami je vojenský konflikt, dnes Slovenská republika, žiaľ, vlastnými prostriedkami nie je schopná brániť sa ani proti zatúlanej či zle zacielenej rakete, ktorá by preletela Ukrajinu a smerovala na územie Slovenskej republiky," povedal Pellegrini. Program prezidenta na strednom Slovensku pokračuje v utorok návštevou Banskej Bystrice.