Slovensko podľa Takáča požiada EK pre slintačku o kompenzácie

Slovensko vypracuje pre Európsku komisiu (EK) podrobnú analýzu škôd v súvislosti so slintačkou a krívačkou, aby mohlo následne žiadať kompenzácie. Uviedol to šéf slovenského agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) v pondelok v Bruseli, kde zasadá Rada Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo.





Minister spresnil, že v pondelok na obed stále platilo, že postihnuté vírusovým ochorením sú naďalej tri chovy na južnom Slovensku, kde ho zistili v piatok (21. 3.). Dodal, že v okolí postihnutých lokalít prebiehajú kontroly u chovateľov a poľnohospodárov, ktorí nahlasujú podozrenia súvisiace s ochorením.Takáč pripomenul, že rokovania Rady EÚ, týkajúce sa tohto ochorenia zvierat, sú zaradené až vo večernom programe na žiadosť Maďarska, ktoré túto chorobu zaevidovalo začiatkom marca."Ja mám dohodnuté stretnutie s eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christophom Hansenom, s ktorým budem diskutovať o tejto situácii a o možnosti kompenzácií zo strany EÚ," povedal. Ďalšie podobné stretnutie bude mať so zástupcami Hlavného riaditeľstva EK pre zdravie a potravinovú bezpečnosť (DG Sante) v súvislosti s veterinárnymi otázkami a tiež kompenzáciami.Podľa neho EK má schémy pomoci a fondy na kompenzácie pre poľnohospodárov z členských krajín, ktoré uplatňuje pri klimatických krízach či pri šírení chorôb. Bolo to tak pri africkom more ošípaných, vtáčej chrípke a platí to aj pre slintačku a krívačku.

Ďalšie financie na túto oblasť môže Slovensko získať z dobiehajúceho predošlého programovacieho obdobia z programov pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka.



"Tých možností je veľa, všetko záleží od Európskej komisie, aká bude ústretová a ako bude chcieť pružne reagovať. Verím, že bude maximálne ústretová. Sme jeden spoločný priestor a ide o problém vo viacerých krajinách. Musíme to spoločne zastaviť," dodal.



Komisia poskytne kompenzácie až po konečnom vyčíslení škôd spôsobených chorobou farmárom a národnému hospodárstvu. Takáč spresnil, že agrorezort odhaduje momentálne škody vo výške okolo 10 miliónov eur, a to len čo sa týka utratených zvierat a strát na mlieku.



"V konečnom dôsledku to budú straty za desiatky miliónov eur, ktoré bude treba vykompenzovať. Na ministerstve sa už vypracováva analýza všetkých opatrení, ktoré sme prijali, aj opatrení, ktoré zavádzame, plus všetky tie škody a náklady. Samozrejme sa vypracuje analýza. Eurokomisia neposkytne bez toho odškodné," poznamenal minister.



Potvrdil, že v Bruseli o tejto téme hovoril aj s českým ministrom poľnohospodárstva Marekom Výborným. Pýtal sa, aké opatrenia robí česká strana, aby nedošlo k prenosu ochorenia do Česka.



"Potvrdil mi, že robia tie isté opatrenia, aké robilo aj Slovensko, keď sme sa dozvedeli o prepuknutí vírusového ochorenia v Maďarsku. Je na to riadna metodika, aké opatrenia treba robiť z pohľadu uzavretia hraníc, cez zákaz dovozu a vnútroštátnych kontrol. Je tam množstvo opatrení aj vo vzťahu k poľnohospodárskym subjektom zatvárania areálov a podobne," vysvetlil minister.



Takáč Výbornému poďakoval za zaslanie expertnej jednotky, ktorá pomáha pri usmrcovaní nakazených zvierat a za prísľub ďalšej pomoci. Upozornil, že pomoc poskytlo aj Maďarsko, Rakúsko a registruje prísľub pomoci zo strany Holandska a ďalších krajín EÚ.