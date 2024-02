Pellegrini si v prezidentských voľbách verí. Prezradil, aké mená navrhne na svoj post šéfa parlamentu 

22.2.2024 (SITA.sk) - Ak bude súčasný šéf parlamentu Peter Pellegrini úspešný v prezidentských voľbách, na svoj doterajší post navrhne súčasnú ministerku hospodárstva Denisu Sakovú alebo ministra investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho Uviedol to v diskusnej relácii Téma spravodajskej televízie TA3. Ako doplnil, ide o dvoch podpredsedov strany Hlas-SD s najvyšším ziskom preferenčných hlasov v parlamentných voľbách.„Neuvoľnili by post ministra v rámci koalície, tam by nastúpil znova nominant Hlasu," zdôraznil Pellegrini.Pokiaľ ide o prípadného nového predsedu strany Hlas-SD, podľa Pellegriniho by ním mal byť niekto z „top päťky strany".„Štyria podpredsedovia strany vrátane generálneho manažéra Matúša Šutaja Eštoka ," doplnil Pellegrini.