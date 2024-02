Kabinet ide opäť zlým spôsobom naprávať „časť zla“, tvrdí Kolíková. Novela Trestného zákona je len zástierkou mysle

Zlým spôsobom idú naprávať „časť zla"

22.2.2024 (SITA.sk) - Novela Trestného zákona, ktorá ponecháva súčasné premlčacie lehoty pri znásilnení, je len zástierkou mysle. Myslí si to exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková SaS ). Podľa nej je zrejmé a všetci to vidia, že vláda Roberta Fica Smer-SD ) urobila chybu.Poslankyňa tvrdí, že v súčasnosti mal namiesto schvaľovania ďalšej novely dostať priestor Ústavný súd SR , aby posúdil všetky tri podnety, ktoré smerovali proti schválenej rozsiahlej novele trestných kódexov. Pripomenula, že zmeny ešte stále nefigurujú v Zbierke zákonov.Kolíková je toho názoru, že vláda nechce dať priestor ústavnému súdu, ktorý by mohol pozastaviť novelu ako celok. Schválené zmeny by mali nadobudnúť účinnosť 15. marca.„Ak máme byť v strese, tak až po 10. marci, keď budeme vidieť, že ústavný súd k tomu nezaujal stanovisko, potom si viem predstaviť, že poďme v chvate niečo riešiť. V návrhu na skrátené legislatívne konanie nie je vôbec nič povedané k tomu, že teraz je potrebné niečo meniť, vláda stále tvrdí, že problém tu nie je," myslí si poslankyňa.Dodáva, že kabinet ide opäť zlým spôsobom naprávať „časť zla", ktoré spôsobil a robí to „pokrytecky a cynicky".„Nenechajme sa oklamať, jednoznačne sme proti tomu, aby v takomto chvate nastala rýchla zmena. Odsudzujeme tento krok vlády, nijako sa s ním nestotožňujeme a zaujmeme k tomu postoj aj počas celého legislatívneho procesu v parlamente," povedala na dnešnej tlačovej besede.Poslanec Ondrej Dostál (klub SaS) sa priklonil k názoru exministerky Kolíkovej a tvrdí, že priestor na rozhodnutie by mal dostať ústavný súd. Súčasne vyzval predsedu parlamentu Petra Pellegriniho Hlas-SD ), aby prestal obštruovať a doručil znenie schváleného zákona ministerstvu spravodlivosti , aby čo najrýchlejšie mohlo vyjsť v Zbierke zákonov.