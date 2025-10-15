|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Terézia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. októbra 2025
Pellegrini si v Severnom Macedónsku pozrel unikátne laboratórium, ktorého vznik podporilo aj Slovensko – FOTO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Macedónsko Prezident Slovenskej republiky Rozvojový program OSN Verejné financie
Návštevou štátnej strednej školy Marije Kiri Sklodowskej v Skopje ukončil prezident Peter Pellegrini dvojdňovú oficiálnu ...
Zdieľať
15.10.2025 (SITA.sk) - Návštevou štátnej strednej školy Marije Kiri Sklodowskej v Skopje ukončil prezident Peter Pellegrini dvojdňovú oficiálnu návštevu Severného Macedónska. Slovensko dlhodobo pomáha pri rozvoji Severného Macedónska aj finančnou podporou projektov Rozvojového programu OSN (UNDP). Sumou 100-tisíc dolárov podporilo vznik školského laboratória zameraného na opätovné využitie biologického odpadu.
„Nesmierne ma teší, že Slovensko ako malá krajina dokáže výrazne pomáhať štátom, ktoré to potrebujú,“ uviedol Pellegrini. Prezident sa oboznámil s činnosťou tzv. biohackingového laboratória, jediného svojho druhu v krajine, ktoré funguje od apríla 2023. Ako mal možnosť sa dozvedieť, v Skopje tvorí bioodpad 45 percent z celkového komunálneho odpadu, pričom väčšina končí na skládkach.
Preto zastúpenie UNDP v Severnom Macedónsku v spolupráci s UNICEF a mestom Skopje pripravili jedinečný projekt, v rámci ktorého študenti vyvíjajú napríklad brikety z čajových zvyškov, prírodné farbivá z orechových škrupín a šupiek pomarančov, bioplasty zo zemiakov či orechov, alebo tiež kozmetické produkty zo zvyškov granátového jablka. Študenti prezidentovi prezentovali vybrané chemické experimenty.
„Je úžasné vidieť, ako sa učia narábať s odpadom a pritom využívajú zariadenie a prostriedky, na ktoré prispela Slovenská republika,“ poznamenal Pellegrini. Podpora laboratória by mala pokračovať nákupom ďalšieho technického vybavenia.
Ako prezident doplnil, na rozvojovú pomoc sú, aj napriek konsolidácii, vyčlenené finančné prostriedky pre štáty západného Balkánu. Konkrétne v Severnom Macedónsku je Slovenská republika aktívna nielen v projektoch vzdelávania, ale aj reformy verejných financií, kybernetickej bezpečnosti či pri regulácii zdrojov pitnej vody, v rámci ktorých poskytuje tiež expertnú pomoc.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si v Severnom Macedónsku pozrel unikátne laboratórium, ktorého vznik podporilo aj Slovensko – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Činnosť biohackingového laboratória
„Nesmierne ma teší, že Slovensko ako malá krajina dokáže výrazne pomáhať štátom, ktoré to potrebujú,“ uviedol Pellegrini. Prezident sa oboznámil s činnosťou tzv. biohackingového laboratória, jediného svojho druhu v krajine, ktoré funguje od apríla 2023. Ako mal možnosť sa dozvedieť, v Skopje tvorí bioodpad 45 percent z celkového komunálneho odpadu, pričom väčšina končí na skládkach.
Preto zastúpenie UNDP v Severnom Macedónsku v spolupráci s UNICEF a mestom Skopje pripravili jedinečný projekt, v rámci ktorého študenti vyvíjajú napríklad brikety z čajových zvyškov, prírodné farbivá z orechových škrupín a šupiek pomarančov, bioplasty zo zemiakov či orechov, alebo tiež kozmetické produkty zo zvyškov granátového jablka. Študenti prezidentovi prezentovali vybrané chemické experimenty.
Financie pre štáty západného Balkánu
„Je úžasné vidieť, ako sa učia narábať s odpadom a pritom využívajú zariadenie a prostriedky, na ktoré prispela Slovenská republika,“ poznamenal Pellegrini. Podpora laboratória by mala pokračovať nákupom ďalšieho technického vybavenia.
Ako prezident doplnil, na rozvojovú pomoc sú, aj napriek konsolidácii, vyčlenené finančné prostriedky pre štáty západného Balkánu. Konkrétne v Severnom Macedónsku je Slovenská republika aktívna nielen v projektoch vzdelávania, ale aj reformy verejných financií, kybernetickej bezpečnosti či pri regulácii zdrojov pitnej vody, v rámci ktorých poskytuje tiež expertnú pomoc.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini si v Severnom Macedónsku pozrel unikátne laboratórium, ktorého vznik podporilo aj Slovensko – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Macedónsko Prezident Slovenskej republiky Rozvojový program OSN Verejné financie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pľúcna fibróza: Strach z diagnózy nesmie zostať bez slov
Pľúcna fibróza: Strach z diagnózy nesmie zostať bez slov
<< predchádzajúci článok
Tomáš bude od Remišovej a Turčanovej žiadať ospravedlnenie, kritizovali ho za zneužívanie sociálnych dotácií
Tomáš bude od Remišovej a Turčanovej žiadať ospravedlnenie, kritizovali ho za zneužívanie sociálnych dotácií