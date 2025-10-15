|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 15.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Terézia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. októbra 2025
Tomáš bude od Remišovej a Turčanovej žiadať ospravedlnenie, kritizovali ho za zneužívanie sociálnych dotácií
Tagy: Dotácie Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Neziskové organizácie Plán obnovy a odolnosti SR Predsedníčka strany Za ľudí Sociálne podniky
Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová a poslankyňa NR SR za
Zdieľať
15.10.2025 (SITA.sk) - Predsedníčka strany ZA ĽUDÍ Veronika Remišová a poslankyňa NR SR za KDH Andrea Turčanová upozornili na podozrivé praktiky na ministerstve práce pod vedením Erika Tomáša pri podpore neziskových organizácií. Podľa ich slov milióny eur z eurofondov putujú do novovzniknutých, často neznámych organizácií, zatiaľ čo etablované neziskovky, ktoré dlhodobo nahrádzajú štát, zostávajú bez finančnej podpory.
Remišová poukázala na prípady, kde novozaložené firmy rýchlo získali štatút sociálnych podnikov a obchádzali verejné obstarávanie, pričom získavali lukratívne zákazky. Podľa nej ide o systémové zneužívanie, ktoré sa prejavuje aj pri prideľovaní dotácií z Plánu obnovy, kde tretina peňazí smeruje do organizácií založených za posledné dva roky, často bez jasnej garancie reálneho využitia financií.
Konkrétnym príkladom je občianske združenie, ktoré získalo takmer pol milióna eur, pričom jeho štatutár je zároveň konateľom firmy s viacerými exekúciami a daňovými dlhmi. Ďalším prípadom je kandidát strany Hlas, ktorý prostredníctvom dvoch neziskoviek získal viac ako 6,3 milióna eur z eurofondov za podozrivých okolností.
Turčanová zdôraznila, že tieto praktiky ohrozujú existenciu dlhoročných neziskoviek, ktoré poskytujú pomoc najzraniteľnejším skupinám, a vyzvala na zriadenie mimoriadneho výboru pre sociálne veci, ktorý by sa touto problematikou zaoberal. "Sociálna politika má byť o ľuďoch, nie o známostiach," dodala.
Remišová a Turčanová kritizujú Erika Tomáša a stranu Hlas za zneužívanie sociálnych dotácií na prospech svojich ľudí a vyzývajú na transparentnosť a spravodlivé rozdeľovanie finančných prostriedkov určených na sociálnu pomoc.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR sa voči tvrdeniam poslankýň ostro ohradilo. "Poslankyne Remišová a Turčanová predviedli opäť znôšku nekompetentnosti, úmyselného zavádzania a miešania hrušiek s jablkami. Minister práce Erik Tomáš príde veľmi rád na sociálny výbor parlamentu tieto nezmysly vyvrátiť a bude žiadať verejné ospravedlnenie," uviedol rezort v reakcii pre agentúru SITA.
„Bolo to práve MPSVR pod vedením ministra Erika Tomáša, ktoré zachránilo 13 bezpečných ženských domov na Slovensku," dodalo ministerstvo s tým, že im hrozil zánik kvôli zastaveniu financovania z tzv. Nórskeho finančného mechanizmu. Ako ďalej vysvetlilo, ak niektoré iné bezpečné ženské domy nedostali dotáciu, tak len preto, lebo už v minulosti boli z rôznych dôvodov vyradené z financovania tohto nórskeho finančného mechanizmu.
Pri ďalšej spomínanej výzve pod názvom Nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce si poslankyňa Remišová podľa ministerstva práce dokonca strelila priamo do vlastného kolena.
„O úspešných uchádzačoch totiž nerozhodli zamestnanci ministerstva, ale 19 náhodne vyžrebovaných hodnotiteľov, z ktorých 18 pochádza z externého prostredia, predovšetkým z oblasti mimovládnych organizácií. Medzi týmito hodnotiteľmi je dokonca aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva kultúry za stranu Za ľudí Zuzana Kumanová," zdôraznilo ministerstvo.
Rezort práce zareagoval aj na tretiu spomínanú výzvu naviazanú na plán obnovy, ktorá sa týka výstavby zariadení sociálnych služieb a bola vyhlásená ešte za predchádzajúcej vlády, teda za vlády, ktorej členkou bola aj Remišová.
„Milióny, o ktorých hovorí idú na výstavbu 170 objektov po celom Slovensku. Išlo o tzv. otvorenú výzvu, a teda uchádzači boli vyhodnocovaní postupne v poradí ako podávali svoje projekty, čiže nebolo možné nikoho uprednostňovať. Viacerí z uchádzačov z tejto výzvy získali dotáciu na viacero zariadení, pretože sieťovanie je v oblasti poskytovania sociálnych služieb úplne bežné,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že v tomto prípade ide o starú obohranú pesničku pani Remišovej o guláši.
Zdroj: SITA.sk - Tomáš bude od Remišovej a Turčanovej žiadať ospravedlnenie, kritizovali ho za zneužívanie sociálnych dotácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Remišová poukázala na prípady, kde novozaložené firmy rýchlo získali štatút sociálnych podnikov a obchádzali verejné obstarávanie, pričom získavali lukratívne zákazky. Podľa nej ide o systémové zneužívanie, ktoré sa prejavuje aj pri prideľovaní dotácií z Plánu obnovy, kde tretina peňazí smeruje do organizácií založených za posledné dva roky, často bez jasnej garancie reálneho využitia financií.
Sociálna politika má byť o ľuďoch
Konkrétnym príkladom je občianske združenie, ktoré získalo takmer pol milióna eur, pričom jeho štatutár je zároveň konateľom firmy s viacerými exekúciami a daňovými dlhmi. Ďalším prípadom je kandidát strany Hlas, ktorý prostredníctvom dvoch neziskoviek získal viac ako 6,3 milióna eur z eurofondov za podozrivých okolností.
Turčanová zdôraznila, že tieto praktiky ohrozujú existenciu dlhoročných neziskoviek, ktoré poskytujú pomoc najzraniteľnejším skupinám, a vyzvala na zriadenie mimoriadneho výboru pre sociálne veci, ktorý by sa touto problematikou zaoberal. "Sociálna politika má byť o ľuďoch, nie o známostiach," dodala.
Remišová a Turčanová kritizujú Erika Tomáša a stranu Hlas za zneužívanie sociálnych dotácií na prospech svojich ľudí a vyzývajú na transparentnosť a spravodlivé rozdeľovanie finančných prostriedkov určených na sociálnu pomoc.
Tomáš bude žiadať ospravedlnenie
Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR sa voči tvrdeniam poslankýň ostro ohradilo. "Poslankyne Remišová a Turčanová predviedli opäť znôšku nekompetentnosti, úmyselného zavádzania a miešania hrušiek s jablkami. Minister práce Erik Tomáš príde veľmi rád na sociálny výbor parlamentu tieto nezmysly vyvrátiť a bude žiadať verejné ospravedlnenie," uviedol rezort v reakcii pre agentúru SITA.
„Bolo to práve MPSVR pod vedením ministra Erika Tomáša, ktoré zachránilo 13 bezpečných ženských domov na Slovensku," dodalo ministerstvo s tým, že im hrozil zánik kvôli zastaveniu financovania z tzv. Nórskeho finančného mechanizmu. Ako ďalej vysvetlilo, ak niektoré iné bezpečné ženské domy nedostali dotáciu, tak len preto, lebo už v minulosti boli z rôznych dôvodov vyradené z financovania tohto nórskeho finančného mechanizmu.
Remišová si strelila do vlastného kolena
Pri ďalšej spomínanej výzve pod názvom Nezamestnaní a neaktívni na ceste na trh práce si poslankyňa Remišová podľa ministerstva práce dokonca strelila priamo do vlastného kolena.
„O úspešných uchádzačoch totiž nerozhodli zamestnanci ministerstva, ale 19 náhodne vyžrebovaných hodnotiteľov, z ktorých 18 pochádza z externého prostredia, predovšetkým z oblasti mimovládnych organizácií. Medzi týmito hodnotiteľmi je dokonca aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva kultúry za stranu Za ľudí Zuzana Kumanová," zdôraznilo ministerstvo.
Išlo o otvorenú výzvu
Rezort práce zareagoval aj na tretiu spomínanú výzvu naviazanú na plán obnovy, ktorá sa týka výstavby zariadení sociálnych služieb a bola vyhlásená ešte za predchádzajúcej vlády, teda za vlády, ktorej členkou bola aj Remišová.
„Milióny, o ktorých hovorí idú na výstavbu 170 objektov po celom Slovensku. Išlo o tzv. otvorenú výzvu, a teda uchádzači boli vyhodnocovaní postupne v poradí ako podávali svoje projekty, čiže nebolo možné nikoho uprednostňovať. Viacerí z uchádzačov z tejto výzvy získali dotáciu na viacero zariadení, pretože sieťovanie je v oblasti poskytovania sociálnych služieb úplne bežné,“ vysvetlilo ministerstvo s tým, že v tomto prípade ide o starú obohranú pesničku pani Remišovej o guláši.
Zdroj: SITA.sk - Tomáš bude od Remišovej a Turčanovej žiadať ospravedlnenie, kritizovali ho za zneužívanie sociálnych dotácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dotácie Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Neziskové organizácie Plán obnovy a odolnosti SR Predsedníčka strany Za ľudí Sociálne podniky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini si v Severnom Macedónsku pozrel unikátne laboratórium, ktorého vznik podporilo aj Slovensko – FOTO
Pellegrini si v Severnom Macedónsku pozrel unikátne laboratórium, ktorého vznik podporilo aj Slovensko – FOTO
<< predchádzajúci článok
Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje
Policajti odmietajú vyjadrenia progresívcov, žiadna paralelná spravodajská štruktúra nejestvuje