Pellegrini: Slovensko je pripravené na zmeny pre ochranu klímy

Na archívnej snímke slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 2. decembra (TASR) - Slovensko rozumie potrebe konať v súvislosti s klimatickými zmenami a je na potrebnú transformáciu pre ochranu klímy pripravené. Preto sme zvýšili ambície a podporujeme urýchlenie činnosti na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050; stratégia rozvoja nízkouhlíkových technológií by mala byť hotová začiatkom roka. Vyhlásil to v pondelok slovenský premiér Peter Pellegrini na klimatickom summite OSN (COP25) v španielskom Madride.povedal premiér s tým, že Slovensko podporuje plán urobiť z Európy prvý uhlíkovo neutrálny kontinent.Poukázal na to, že Slovensko sa rozhodlo znížiť produkciu elektriny z uhlia, čo povedie k postupnému ukončeniu ťažby hnedého uhlia v niektorých regiónoch. Premiér zároveň zdôraznil potrebu sociálneho zabezpečenia regiónu po odstavení baní.Rovnako avizoval zvýšenie cieľov v oblasti zníženia obchodovania s emisiami z 12 na 20 percent do roku 2023. Poukázal aj na snahu zvýšiť ciele v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie do roku 2030.Predseda vlády tiež avizoval, že Slovensko sa rozhodlo vyčleniť ďalších 2,5 miliardy eur na investície do zmeny klímy a životného prostredia.poznamenal Pellegrini.Pellegrini v tejto súvislosti vyzval na spoločný postup.zdôraznil.Poznamenal, že opatrenia v oblasti klímy vytvárajú nové príležitosti, ktoré môžu byť ziskové a nemusia spomaľovať ekonomický rast.dodal s tým, že je potrebné zmeniť nastavenie mysle a spojiť sa v tejto výzve na zmenu.deklaroval.(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Kvašňovská)