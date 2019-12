Šéf odborárov odmieta, že by si premiér kupoval hlasy policajtov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jozef Ďurník Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 2. decembra (TASR) - Predseda Odborového zväzu polície v SR Viktor Kiss odmieta, že by si premiér zvyšovaním platov policajtov kupoval ich hlasy pred voľbami. Na pondelkovej tlačovej konferencii tak reagoval na medializovanú nahrávku, na ktorej predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) hovorí o príplatkoch pre policajtov.vyhlásil Kiss. Premiér podľa neho nikoho nežiadal, aby vo voľbách podporil jeho alebo určitú stranu. Dodal, že policajti si svojou prácou zvýšenie platov zaslúžili. Zároveň poukázal na to, že zvyšovanie dohadovali dlhší čas. Dôvodom bolo aj tohtoročné zvyšovanie platov vojakov. Zväz upozorňoval na možné odchody policajtov k armáde, ktoré by mohli mzdové rozdiely spôsobiť.Zvyšovanie platov oznámil premiér podľa Kissa na kongrese policajtov, ktorý sa konal 6. a 7. novembra.zdôvodnil s tým, že prítomných bolo 170 delegátov. "dodal na adresu premiéra.Premiér na nahrávke hovorí o príplatkoch pre policajtov vo výške 120 eur, respektíve 160 eur pre príslušníkov v Bratislavskom a Trnavskom kraji.