Pellegrini: Smrť kľúčového svedka F. Böhma vzbudzuje veľa otázok

Smrť kľúčového svedka Františka Böhma vzbudzuje veľa otázok a vyvoláva dojem, že niečo v krajine nie je v poriadku. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady SR a líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.





Poukázal na to, že sa o samovraždu nepokúšajú len obvinení vo väzbe, čo bol prípad zosnulého policajného exprezidenta Milana Lučanského, či pokus o ukončenie života bývalej sudkyne Moniky J., ale aj ľudia, ktorí s políciou spolupracujú a sú v pozícii svedka. "Niečo nie je v poriadku, vyrušuje ma to," skonštatoval Pellegrini.Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v tejto súvislosti vyjadril nad situáciou ľútosť. "Takéto veci by sa nemali končiť smrťou, je mi to ľudsky ľúto, škoda zmareného života," dodal Kollár.Zároveň pripomenul, v reakcii na pokusy o samovraždu obvinených vo väzbe, že na úpravách podmienok, najmä kolúznej väzby, už ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pracuje. Kollár navrhuje, aby sa Slovensko inšpirovalo Českou republikou, kde kolúzna väzba, teda keď je obava z ovplyvňovania svedkov zo strany obvineného, trvala maximálne tri mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace."Aspoň by to prokurátora nútilo rýchlejšie konať," vysvetlil Kollár. Podľa Pellegriniho takýto návrh by mohol nájsť podporu v rámci celého politického spektra.