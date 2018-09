Pellegrini: Spoluprácou s ČR prispievame k stabilite strednej Európy

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas slávnostného otvorenia spoločného rokovania členov vlád Slovenskej republiky a Českej republiky v historickej budove radnice Košiciach 17. septembra 2018. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Košice 17. septembra (TASR) – Tvoríme dva slovanské národy, ktoré nielenže nemajú medzi sebou žiadne konflikty, ale sa majú úprimne rady, ako nie je v dnešnom svete vôbec samozrejmé. Našimi výkonmi, úzkou spoluprácou i spojenectvom prispievame k stabilite strednej Európy, ale aj celej Európskej únie. Povedal na margo vzťahov medzi Slovenskou a Českou republikou počas pondelkového spoločného rokovania vlády SR a ČR v Košiciach slovenský premiér Peter Pellegrini.V úvodnom príhovore Pellegrini privítal členov jednotlivých vlád na šiestom spoločnom rokovaní. Pripomenul tiež, že obe vlády vlani v Lednici vyhlásili rok 2018 za Rok slovensko-českej a česko-slovenskej vzájomnosti.povedal premiér SR.Poukázal tiež na podľa jeho slov úspešný príbeh oboch krajín, ktoré sú už 25 rokov samostatné a sú pevnou súčasťou európskeho a transatlantického priestoru.skonštatoval Pellegrini.zdôraznil Pellegrini.Košice sú podľa Pellegriniho mestom so silným česko-slovenským zázemím a historickým odkazom.doplnil Pellegrini.Čo sa týka vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou, podľa Pellegriniho by bolo chybou spoliehať sa na automatizmus pokračovania blízkych vzťahov, vzhľadom na to, že 75 rokov to bol spoločný štát." povedal Pellegrini a poukázal na to, že premiér ČR Andrej Babiš je osobne príkladom toho, že Česká republika garantuje rovnaké práva pre všetkých občanov Európskej únie.Zaželal tiež, aby si obe krajiny zachovali jazykovú podobnosť cez spoločné projekty v oblasti kultúry a vysielania verejnoprávnych médií.