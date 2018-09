Remišová: Post šéfa EK by bola pre SR česť, držím M. Šefčovičovi palce

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. septembra (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) je jedným z najdôležitejších postov v Európskej únii (EÚ). Ak by ho Slovensko získalo, bola by to preň veľká česť a zároveň zodpovednosť. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová v súvislosti s kandidatúrou podpredsedu EK pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča na tento post.Remišová dodáva, že jeho kandidatúra je zatiaľ skôr v teoretickej rovine.doplnila s tým, že Šefčovičovi však drží palce.povedala Remišová.Šefčovič bude podľa jej slov kandidátom európskych socialistov.doplnila.Šefčovič v pondelok ráno na pôde EK predstavil podporu deviatich sociálnodemokratických strán z deviatich členských krajín EÚ, čo ho oprávňuje, aby sa na budúci rok mohol uchádzať o post predsedu exekutívy EÚ. Z tejto pozície by sa snažil najmä o jednotu Únie, uviedol v rozhovore pre TASR.