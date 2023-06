Pellegrini tvrdí, že vyslovenie dôvery vláde sa preceňovalo, dopredu sa to vraj vedelo

15.6.2023 (SITA.sk) - Vyslovenie dôvery vláde v Národnej rade SR sa preceňovalo, uviedol predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini na tlačovom brífingu s tým, že sa dopredu vedelo, že úradníckej vláde nebude vyslovená dôvera.Ako dodal, na to, čo tu majú štyri mesiace robiť, im stačí aj obmedzený mandát. „Predpokladám, že prezidentka Zuzana Čaputová v zmysle ústavy vládu poverí, aby pokračovala v riadení krajiny s obmedzeným mandátom až do predčasných parlamentných volieb," vyhlásil Pellegrini.Podľa lídra Hlasu-SD si prezidentka uvedomuje svoju zodpovednosť. „ Ľudovít Ódor je takisto človek, ktorý vyhlásil, že nebude tolerovať žiadne prešľapy ministrov a preto si myslím, že akýkoľvek náznak nezákonného konania jednotlivých členov vlády vyrieši Ódor priamo alebo spolu s prezidentkou," uviedol Pellegrini s tým, že program vlády je v poriadku a zodpovedá mandátu, no vyslovenie dôvery úradníckej vláde by nedávalo ani elementárnu politickú logiku.„Vymenovanie úradníckej vlády je jedna vec a vyslovenie dôvery je druhá vec. Vláda Ódora však môže počítať s tým, že ak príde do parlamentu návrh napríklad na skrátené legislatívne konanie alebo zmeny zákonov, ktoré súvisia s pomocou ľudom v rámci inflácie, či zásadná vec k záchrane ekonomiky alebo niečo, čo bude reagovať na mimoriadnu situáciu, tak budú tieto návrhy podporené," uzavrel Pellegrini.