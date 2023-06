Johnson zavádzal o lockdownových večierkoch, britský expremiér obviňuje výbor z honu na čarodejnice

Johnson vydal vyhlásenie

Rokovať bude Dolná snemovňa

15.6.2023 (SITA.sk) - V správe Výboru pre privilégiá Dolnej snemovne sa uvádza, že Johnsonove činy a reakcie na výbor boli takým hrubým porušením pravidiel, že by za ne hrozilo 90-dňové suspendovanie.I keď je to odsudzujúca obžaloba správania bývalého premiéra, odporúčanie je do veľkej miery symbolické, pretože Johnson v piatok po tom, ako ho výbor informoval o svojich záveroch, nahnevane odstúpil z postu poslanca, pripomína agentúra AP.Päťdesiatosemročný Johnson označil výbor za „klokaní súd“, ktorý vykonal „hon na čarodejnice“ s cieľom vyhnať ho z parlamentu. Väčšina zo siedmich členov výboru pritom pochádza z jeho Konzervatívnej strany „Výbor teraz tvrdí, že som úmyselne zavádzal Snemovňu a vo chvíli, keď som hovoril, som vedome zatajoval svoje vedomosti o nezákonných udalostiach,“ uviedol Johnson vo vyhlásení, ktoré zverejnil v reakcii, a dodal, že je to podľa neho nezmysel a lož.„Aby výbor dospel k tomuto pomätenému záveru, musí povedať veci, ktoré sú zjavne absurdné alebo v rozpore s faktami,“ tvrdí bývalý predseda vlády Spojeného kráľovstva.Správa je len najnovšou epizódou v škandále známom ako partygate, ktorý rozptyľuje pozornosť zákonodarcov odkedy miestne spravodajské organizácie odhalili, že v čase prísnych opatrení počas pandémie COVID-19 v rokoch 2020 a 2021 sa na úrade vlády a v iných vládnych budovách konali večierky, i keď boli takéto stretnutia zakázané vládnymi protipandemickými obmedzeniami.O správe bude teraz rokovať celá Dolná snemovňa a rozhodne, či súhlasí so zisteniami a odporúčanými sankciami výboru. Výbor tiež uviedol, že Johnson by nemal dostať povolenie na vstup na pôdu parlamentu.