Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 11.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Malvína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. januára 2026

Pellegrini udelil najvyššie štátne vyznamenania, medzi ocenenými sú akademici, športovci aj hrdinovia minulosti – VIDEO, FOTO


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Rad Ľudovíta Štúra II. štátne vyznamenania

Prezident Pellegrini v sobotu udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky v rôznych ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2026 01 11 o 9.30.41 676x402 11.1.2026 (SITA.sk) - Prezident Pellegrini v sobotu udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj Slovenskej republiky v rôznych oblastiach, ako aj o šírenie dobrého mena našej krajiny v zahraničí. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy získal riaditeľ múzea Danubiana Vincent Polakovič.


Za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy a techniky, najmä v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí, odovzdal prezident Rad Ľudovíta Štúra I. triedy Jozefovi Živčákovi, dekanovi Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Ocenenia za boj za demokraciu a ľudské práva


Rad Ľudovíta Štúra I. triedy získali aj Zora Breierová, účastníčka SNP a bývalá predsedníčka spolku Živena, ako aj osobnosť protikomunistického odboja a tzv. „čierny barón“ Ladislav Lampert. Prezident ich ocenil za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie a za ochranu ľudských práv a slobôd.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Rovnaké ocenenie si odnáša taktiež lekár a dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Payer za mimoriadne zásluhy o rozvoj SR v oblasti vedy a techniky. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy udelil prezident aj krasokorčuliarovi Jozefovi Sabovčíkovi a ekonómovi Ivanovi Šramkovi.

In memoriam získali Rad Ľudovíta Štúra I. triedy partizánsky veliteľ Ján Repta, chirurg Peter Kothaj, futbalista a tréner Jozef Vengloš a archeológ, historik a bývalý minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.

Vyznamenania za kultúru, umenie a ochranu demokracie


Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena SR v zahraničí, najmä v oblasti baletného umenia, dostal baletný majster a pedagóg Roman Lazík. Kornélii Wirtschafterovej, ktorá prežila štyri koncentračné tábory, bol udelený Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Cenu prevzala Oľga Bodorová, autorka knihy o Kornélii Wirtschafterovej. Pellegrini ocenil Radom Ľudovíta Štúra II. triedy aj dizajnéra automobilov Branislava Maukša a vedca Jána Tkáča, ktorý pôsobí v oblasti nanobiotechnológií. Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu získala Kornélia Wirtschafterová, ktorá prežila štyri koncentračné tábory.

Vedkyňa a pedagogička Denisa Nikodemová si odnáša Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj SR, najmä v oblasti verejného zdravotníctva. Rad Ľudovíta Štúra III. triedy získali lekárka a spisovateľa Eva Umlauf a účastník SNP Daniel Lehotský.

Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí dostal od prezidenta Pellegriniho zakladateľ a riaditeľ Galérie Babka v srbskej Kovačici Pavel Babka. Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj SR dostali choreograf a pedagóg Emil Tomáš Bartko a vydavateľka Mária Reháková. Pribinov kríž III. triedy obdržala Elena Zimová za charitatívne aktivity v meste Zvolen v občianskom združení Srdce na dlani pod Pustým hradom.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini udelil najvyššie štátne vyznamenania, medzi ocenenými sú akademici, športovci aj hrdinovia minulosti – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Rad Ľudovíta Štúra II. štátne vyznamenania
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Tragédia vo francúzskych Alpách. Lavíny si tam vyžiadali tri obete, jedna osoba bojuje o život
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 