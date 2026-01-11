Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

11. januára 2026

Tragédia vo francúzskych Alpách. Lavíny si tam vyžiadali tri obete, jedna osoba bojuje o život


Dve lavíny si v sobotu vyžiadali životy troch lyžiarov mimo zjazdoviek vo francúzskych Alpách, uviedli tamojšie ...



gettyimages 637968128 676x411 11.1.2026 (SITA.sk) -



Dve lavíny si v sobotu vyžiadali životy troch lyžiarov mimo zjazdoviek vo francúzskych Alpách, uviedli tamojšie úrady. Pri prvom incidente zomreli dvaja francúzski lyžiari po tom, čo ich zasypala lavína vo Val-d'Isère. Obaja muži boli zasypaní asi 2,5-metrovou masou snehu.

Záchranári už nedokázali pomôcť


Členovia ich skupiny spustili poplach, ale keď sa k nim záchranári konečne dostali, už ich nedokázali oživiť.

Asi 60 kilometrov odtiaľto zasiahla ďalšia lavína dvoch lyžiarov, tiež mimo zjazdoviek, v stredisku Areches-Beaufort. Jedného z lyžiarov sa nepodarilo oživiť, zatiaľ čo druhého previezli do nemocnice s vážnymi poraneniami hlavy.

Lyžiari nemali lavínové vyhľadávače


Francúzski meteorológovia vydali pre tento víkend varovanie pred vysokým rizikom lavín, pričom na Európskej lavínovej stupnici platí štvrtý stupeň z piatich.

Dvaja lyžiari, ktorí zomreli vo Val-d'Isère, neboli vybavení lavínovými vyhľadávačmi a ich polohu bolo možné určiť iba vďaka mobilným telefónom. Záchranári museli prehľadávať snehovú pokrývku, aby ich v lokalite s rozmermi 10 x 15 metrov dokázali nájsť.







Zdroj: SITA.sk - Tragédia vo francúzskych Alpách. Lavíny si tam vyžiadali tri obete, jedna osoba bojuje o život © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Francúzske Alpy Lavína Zahraničie
