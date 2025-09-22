|
Pellegrini v Amerike ocenil krajanov. Aj po desaťročiach mimo domova ste stále súčasťou našej krajiny, odkázal
Prezident Peter Pellegrini sa počas pracovnej cesty v USA stretol s krajanmi na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v East Brunswicku v ...
22.9.2025 (SITA.sk) -
Prezident Peter Pellegrini sa počas pracovnej cesty v USA stretol s krajanmi na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v East Brunswicku v štáte New Jersey. Koná sa každoročne na jeseň okolo Valného zhromaždenia OSN a je jedným z najväčších slovenských festivalov v USA s tisíckami účastníkov. Prezident pri tejto príležitosti vyzdvihol silu, pracovitosť a životaschopnosť slovenskej komunity v zahraničí.
Hrdosť na slovenskú identitu v cudzine
„Slovensko je malá krajina, je nás len päť a pol milióna, ale státisíce Sloveniek a Slovákov v minulosti opustili svoju rodnú zem a vydali sa do ďalekých kútov sveta. A ja som nesmierne hrdý, keď vidím tie tisíce kilometrov od našej vlasti ľudí ako ste vy, ktorých napriek tomu, že už mnohí možno celý svoj život prežívate tu v Amerike, tak vo vašej hrudi hrdo a silno bije ešte stále srdce slovenské,“ adresoval krajanom. Podľa jeho slov sa slovenskú identitu darí uchovávať aj vďaka tomuto festivalu slovenského dedičstva, ktorý sa koná už takmer polstoročie.
Taktiež pripomenul, že existujú mnohé historické aj súčasné udalosti, väzby a hodnoty demokratického sveta, ktoré nás spájajú s USA. V tejto súvislosti vyzdvihol význam Clevelandskej dohody, ktorej 110. výročie si tento rok pripomíname a ktorá je významným míľnikom v dejinách Slovákov a ich ceste k samostatnosti.
„Zosobňovala hlbokú túžbu vytvoriť samostatný štát Slovákov a Čechov. Prispela do skladačky udalostí, vďaka ktorým sa to naozaj aj podarilo. Je konkrétnym príkladom toho, aká hybná môže byť sila Slovákov, aj keď žijú ďaleko od domova. Aká hybná môže byť sila Slovákov ak ťahajú za jeden povraz,“ povedal prezident.
Prínos slovenskej komunity v zahraničí
Vo svojom príhovore tiež ocenil prínos slovenskej komunity v zahraničí k šíreniu dobrého mena Slovenska v Spojených štátoch a k budovaniu vzájomných väzieb. „Tak ako v minulosti, aj dnes je aktívna úloha našej najväčšej komunity vo svete pre Slovensko užitočná. A to najmä prostredníctvom Vášho talentu a schopností, vďaka vašej každodennej činnosti vo vašich komunitách, a aj vďaka aktivitám v prospech Slovenska, ktorými šírite jeho dobré meno a podporujete pevnú väzbu s USA, ktorú dnes v Európe potrebujeme,” uviedol prezident.
Prezident tiež zdôraznil dôležitosť aktívneho kontaktu so našimi komunitami v zahraničí. Krajanov požiadal, aby Slovensko navštevovali čo najčastejšie a podelili sa tak s nami o svoje skúsenosti aj expertízu, aby nás obohacovali a inšpirovali.
Slovak Heritage Festival patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie podujatia slovenskej komunity v Spojených štátoch. Ponúka bohatý kultúrny program od folklórnych vystúpení a detských predstavení až po tradičnú slovenskú kuchyňu. Aktuálny ročník otvorila svätá omša, nasledovalo slávnostné zahájenie a vystúpenia slovenských i krajanských súborov. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v Amerike ocenil krajanov. Aj po desaťročiach mimo domova ste stále súčasťou našej krajiny, odkázal © SITA Všetky práva vyhradené.
