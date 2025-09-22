|
Pondelok 22.9.2025
Meniny má Móric
Úvodná strana
|Denník - Správy
63 % ľudí na Slovensku dôveruje firmám, no pätina im minulosť nikdy neodpustí
Firmy, ktoré mali v minulosti korupčné kauzy alebo boli spájané s neetickým podnikaním, majú šancu získať späť dôveru verejnosti, no len za určitých podmienok. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu ...
22.9.2025 (SITA.sk) - Firmy, ktoré mali v minulosti korupčné kauzy alebo boli spájané s neetickým podnikaním, majú šancu získať späť dôveru verejnosti, no len za určitých podmienok. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu združenia Business Leaders Forum (BLF) a agentúry Focus Vnímanie zodpovedného podnikania verejnosťou na Slovensku. Tento prieskum sa realizuje v dvojročných intervaloch od roku 2004.*
Prieskum po prvýkrát zisťoval, za akých okolností by verejnosť považovala firmy alebo finančné skupiny s problematickou minulosťou za spoločensky zodpovedné.
Viac ako tretina opýtaných (35 %) je presvedčená, že "ak sa vymenilo pôvodné vedenie firmy, s ktorým boli kauzy spojené a nové vedenie podniká zodpovedne, tak ju môžeme považovať za spoločensky zodpovednú." Viac ako pätina opýtaných (22 %) by považovala firmu za dôveryhodnú aj v prípade "ak firma, respektíve jej majitelia verejne priznajú svoje chyby z minulosti, ospravedlnia sa za ne a podnikajú zodpovedne". Podľa 15 % opýtaných platí, že "ak sa takéto kauzy odohrali už roky dozadu a dnes firma podniká zodpovedne, tak ju môžeme považovať za spoločensky zodpovednú".
"Naopak, každý piaty opýtaný (20 %) je presvedčený, že takáto firma je už navždy nedôveryhodná, nech urobí čokoľvek," uzatvára riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.
"Novinkou tohtoročného prieskumu bola tiež otázka, do akej miery slovenská verejnosť dôveruje inštitúciám v otázke schopnosti prinášať riešenia celospoločenských problémov. Najvyššia miera dôvery bola popri samosprávach prejavená práve firmám," uvádza výkonná riaditeľka BLF Ivana Vagaská. Týmto dvom inštitúciám celkovo dôverujú takmer dve tretiny ľudí na Slovensku (65 % resp. 63 %).
Zároveň si väčšina opýtaných myslí, že firmy by mali popri tvorbe zisku realizovať aj aktivity nad rámec zákona – teda chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov a zamestnankyne, podporovať okolitú komunitu a transparentne a otvorene komunikovať o svojich aktivitách. Tento názor má až 91 % obyvateľov a obyvateliek Slovenska.
Viac ako polovica respondentov (57 %) deklarovala, že sa zaujíma o to, či je firma, ktorej produkty alebo služby nakupuje, spoločensky zodpovedná. "Konkrétne, aktívne takéto informácie vyhľadáva 9 % opýtaných a ďalších 48 % opýtaných ich síce aktívne nevyhľadáva, ale registruje ich v komunikácii a reklamách firiem," približuje Martin Slosiarik.
Pri výbere z predloženého zoznamu celospoločenských tém, v ktorých by sa mali firmy prioritne angažovať, ľudia najčastejšie uvádzali:
Ochranu životného prostredia a zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny (47 %) podporu fyzického aj duševného zdravia obyvateľstva (45 %) boj proti korupcii, etiku a transparentnosť (44 %) zlepšenie kvality života sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva (38 %) podporu vzdelávania (31 %) starostlivosť o seniorov (25 %)
Najčastejšie spontánne uvádzanými firmami podnikajúcimi zodpovedne sú spoločnosti, ktoré sú členmi Business Leaders Forum: Lidl, Kaufland, Tesco, Orange a Slovak Telekom. "Maloobchodné a telekomunikačné spoločnosti si ľudia na Slovensku najviac spájajú so zodpovedným podnikaním. Ide o firmy, ktoré v kontakte so zákazníkmi systematicky komunikujú svoje filantropické aktivity, ako aj iné stránky svojho zodpovedného podnikania. Snažia sa tiež v týchto témach vzdelávať a zvyšovať tak individuálnu zodpovednosť ľudí," vysvetľuje Ivana Vagaská.
* Reprezentatívny kvantitatívny prieskum sa realizoval medzi obyvateľmi SR vo veku od 18 rokov v období od 9. do 16. júna 2025 na vzorke 1016 respondentov a respondentiek. Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii len členským firmám Business Leaders Forum.
