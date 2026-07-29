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29. júla 2026

Pellegrini v Číne garantoval, že Slovensko vytvorí stabilné prostredie pre ďalšie čínske investície – VIDEO, FOTO


Tagy: Návšteva Číny Prezident Slovenskej republiky slovensko-čínske vzťahy

Prezident Pellegrini rokoval s miestnym predsedom vlády Li Čchiangom, ako aj so šéfom parlamentu Čao Le-ťim. Prezident Peter ...



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pellegrini2 1 29.7.2026 (SITA.sk) - Prezident Pellegrini rokoval s miestnym predsedom vlády Li Čchiangom, ako aj so šéfom parlamentu Čao Le-ťim.


Prezident Peter Pellegrini v stredu v rámci pokračujúcej návštevy Číny rokoval s miestnym predsedom vlády Li Čchiangom, ako aj so šéfom parlamentu Čao Le-ťim.

Ako povedal pre médiá, obaja partneri konštatovali vysokú úroveň vzťahov medzi Čínskou ľudovou republikou a SR. To je podľa prezidenta predpokladom na zintenzívnenie obchodnej a ekonomickej spolupráce, o ktorej spolu diskutovali.

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Slovenské garancie pre čínske investície


"Ja som garantoval, že Slovensko vytvorí stabilné predvídateľné prostredie pre ďalšie čínske investície," zdôraznil prezident s tým, že by mohlo ísť o investície v oblasti moderných technológii a automobilového priemyslu.

Slovensko je zároveň podľa Pellegriniho advokátom dobrých vzťahov medzi Čínou a Európskou úniou. "Pretože tie dnes v sebe obsahujú množstvo napätia a nezodpovedaných tém," skonštatovala hlava štátu s tým, že problémom je aj obrovské obchodné saldo v neprospech Európskej únie.

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Pellegrini vyzval opozíciu, aby vážila slová


S čínskymi partnermi sa prezident podľa vlastných slov v tejto súvislosti zhodol, že na riešenie tejto situácie je potrebný konštruktívny dialóg. Pripomenul pritom, že rokovania s čínskou stranou bude za úniu viesť slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.

Pellegrini zároveň vyzval predstaviteľov slovenskej opozície, aby vážili slová, keď komentujú vzťahy Slovenska s Čínou. Je totiž podľa neho dôležité, aby sme v rámci rozkladajúceho sa svetového poriadku mali dobré vzťahy s veľmocami. "A v tomto je naše priateľstvo a dobré vzťahy s Čínou podľa mňa stabilizujúci faktor, ktorý Slovensku ma medzinárodnej scéne môže pomôcť," doplnila hlava štátu.



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Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v Číne garantoval, že Slovensko vytvorí stabilné prostredie pre ďalšie čínske investície – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Návšteva Číny Prezident Slovenskej republiky slovensko-čínske vzťahy
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