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29. júla 2026
Pellegrini v Číne garantoval, že Slovensko vytvorí stabilné prostredie pre ďalšie čínske investície – VIDEO, FOTO
Prezident Pellegrini rokoval s miestnym predsedom vlády Li Čchiangom, ako aj so šéfom parlamentu Čao Le-ťim. Prezident Peter ...
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29.7.2026 (SITA.sk) - Prezident Pellegrini rokoval s miestnym predsedom vlády Li Čchiangom, ako aj so šéfom parlamentu Čao Le-ťim.
Prezident Peter Pellegrini v stredu v rámci pokračujúcej návštevy Číny rokoval s miestnym predsedom vlády Li Čchiangom, ako aj so šéfom parlamentu Čao Le-ťim.
Ako povedal pre médiá, obaja partneri konštatovali vysokú úroveň vzťahov medzi Čínskou ľudovou republikou a SR. To je podľa prezidenta predpokladom na zintenzívnenie obchodnej a ekonomickej spolupráce, o ktorej spolu diskutovali.
"Ja som garantoval, že Slovensko vytvorí stabilné predvídateľné prostredie pre ďalšie čínske investície," zdôraznil prezident s tým, že by mohlo ísť o investície v oblasti moderných technológii a automobilového priemyslu.
Slovensko je zároveň podľa Pellegriniho advokátom dobrých vzťahov medzi Čínou a Európskou úniou. "Pretože tie dnes v sebe obsahujú množstvo napätia a nezodpovedaných tém," skonštatovala hlava štátu s tým, že problémom je aj obrovské obchodné saldo v neprospech Európskej únie.
S čínskymi partnermi sa prezident podľa vlastných slov v tejto súvislosti zhodol, že na riešenie tejto situácie je potrebný konštruktívny dialóg. Pripomenul pritom, že rokovania s čínskou stranou bude za úniu viesť slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.
Pellegrini zároveň vyzval predstaviteľov slovenskej opozície, aby vážili slová, keď komentujú vzťahy Slovenska s Čínou. Je totiž podľa neho dôležité, aby sme v rámci rozkladajúceho sa svetového poriadku mali dobré vzťahy s veľmocami. "A v tomto je naše priateľstvo a dobré vzťahy s Čínou podľa mňa stabilizujúci faktor, ktorý Slovensku ma medzinárodnej scéne môže pomôcť," doplnila hlava štátu.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v Číne garantoval, že Slovensko vytvorí stabilné prostredie pre ďalšie čínske investície – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini v stredu v rámci pokračujúcej návštevy Číny rokoval s miestnym predsedom vlády Li Čchiangom, ako aj so šéfom parlamentu Čao Le-ťim.
Ako povedal pre médiá, obaja partneri konštatovali vysokú úroveň vzťahov medzi Čínskou ľudovou republikou a SR. To je podľa prezidenta predpokladom na zintenzívnenie obchodnej a ekonomickej spolupráce, o ktorej spolu diskutovali.
Slovenské garancie pre čínske investície
"Ja som garantoval, že Slovensko vytvorí stabilné predvídateľné prostredie pre ďalšie čínske investície," zdôraznil prezident s tým, že by mohlo ísť o investície v oblasti moderných technológii a automobilového priemyslu.
Slovensko je zároveň podľa Pellegriniho advokátom dobrých vzťahov medzi Čínou a Európskou úniou. "Pretože tie dnes v sebe obsahujú množstvo napätia a nezodpovedaných tém," skonštatovala hlava štátu s tým, že problémom je aj obrovské obchodné saldo v neprospech Európskej únie.
Pellegrini vyzval opozíciu, aby vážila slová
S čínskymi partnermi sa prezident podľa vlastných slov v tejto súvislosti zhodol, že na riešenie tejto situácie je potrebný konštruktívny dialóg. Pripomenul pritom, že rokovania s čínskou stranou bude za úniu viesť slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.
Pellegrini zároveň vyzval predstaviteľov slovenskej opozície, aby vážili slová, keď komentujú vzťahy Slovenska s Čínou. Je totiž podľa neho dôležité, aby sme v rámci rozkladajúceho sa svetového poriadku mali dobré vzťahy s veľmocami. "A v tomto je naše priateľstvo a dobré vzťahy s Čínou podľa mňa stabilizujúci faktor, ktorý Slovensku ma medzinárodnej scéne môže pomôcť," doplnila hlava štátu.
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Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v Číne garantoval, že Slovensko vytvorí stabilné prostredie pre ďalšie čínske investície – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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