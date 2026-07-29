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29. júla 2026
Remišová kritizuje Pellegriniho. Zatiaľ čo v Číne obdivuje roboty, Slovensko opúšťajú výrobné podniky
Zasadzovanie sa za urýchlený dovoz čínskych technológií na Slovensko je v aktuálnej situácii podľa Remišovej pomýlené. Prezident
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29.7.2026 (SITA.sk) - Zasadzovanie sa za urýchlený dovoz čínskych technológií na Slovensko je v aktuálnej situácii podľa Remišovej pomýlené.
Prezident Peter Pellegrini ospevuje technologický rozvoj Číny v čase, keď výrobné podniky opúšťajú Slovensko. Vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá kritizuje Pellegriniho vyjadrenia v rámci zahraničnej pracovnej cesty v Číne. Upozornila napríklad na nekritické vyjadrenia hlavy štátu o čo najrýchlejšom zavádzaní čínskych technológií na Slovensku.
"Spolupráca v oblasti umelej inteligencie, robotiky či cloudových služieb musí byť podmienená dôsledným posúdením bezpečnostných rizík, ochrany citlivých údajov a strategickej závislosti od Číny. Inovácie potrebujeme, ale prezident sa v Pekingu správa skôr ako obchodný zástupca Číny než ako hlava štátu, ktorá má chrániť bezpečnostné a hospodárske záujmy Slovenska," uviedla Remišová a zdôraznila, že ak ide o technológie používane v nemocniciach, štátnej správe či kritickej infraštruktúre, nesmie byť jediným cieľom ich rýchle zavedenie. Najskôr je podľa nej treba vedieť, kto ich kontroluje, aké údaje zbierajú a či sa nevytvára nebezpečná závislosť od autoritárskeho režimu.
Poslankyňa považuje za absurdné aj to, že kým prezident vyzdvihuje technologický rozvoj Číny, tak Slovensko opúšťajú výrobné podniky. "Kým Pellegrini obdivuje čínske roboty, na Slovensku po 33 rokoch končí spoločnosť Askoll. O prácu príde všetkých 77 zamestnancov – živiteľov rodín, a časť výroby sa presunie práve do Číny. Firma ako dôvod uviedla vysoké daňové a odvodové zaťaženie vrátane konsolidačných opatrení Ficovej vlády. Vláda zdražuje prácu a vyháňa výrobu zo Slovenska, zatiaľ čo prezident nám z Pekingu vysvetľuje, ako rýchlo máme dovážať čínske technológie," vyhlásila poslankyňa.
Zasadzovanie sa za urýchlený dovoz čínskych technológií na Slovensko je v aktuálnej situácii podľa Remišovej pomýlené. "Je jasné, že závislosť od čínskych technológií je cesta do pekla, najmä v čase, keď fabriky presúvajú výrobu zo Slovenska do Číny. Podľa prezidenta je výborný nápad, aby ľudia na Slovensku prišli o prácu, a namiesto toho, aby sa technológie vyrábali na Slovensku, budeme ich dovážať z Číny, akoby sme ich už aj tak nedovážali dosť," upozornila Remišová.
Zdôraznila, že na Slovensku máme veľa šikovných ľudí, ktorí si zaslúžia podporu. "Mnohí z nich však pre katastrofálnu hospodársku politiku Roberta Fica odchádzajú do susedného Česka, kde následne rozvíjajú svoje inovatívne nápady. Slovensko potrebuje podporovať vlastný výskum, európske technológie, slovenské podniky a kvalifikované pracovné miesta," doplnila Remišová s tým, že zavádzanie automatizácie musí mať aj plán vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov.
Spolupráca je podľa nej namieste, no nie za cenu straty pracovných miest, bezpečnosti či technologickej suverenity. "Inovácie áno, naivná závislosť od Číny nie," uzavrela Remišová.
Zdroj: SITA.sk - Remišová kritizuje Pellegriniho. Zatiaľ čo v Číne obdivuje roboty, Slovensko opúšťajú výrobné podniky © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini ospevuje technologický rozvoj Číny v čase, keď výrobné podniky opúšťajú Slovensko. Vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá kritizuje Pellegriniho vyjadrenia v rámci zahraničnej pracovnej cesty v Číne. Upozornila napríklad na nekritické vyjadrenia hlavy štátu o čo najrýchlejšom zavádzaní čínskych technológií na Slovensku.
"Spolupráca v oblasti umelej inteligencie, robotiky či cloudových služieb musí byť podmienená dôsledným posúdením bezpečnostných rizík, ochrany citlivých údajov a strategickej závislosti od Číny. Inovácie potrebujeme, ale prezident sa v Pekingu správa skôr ako obchodný zástupca Číny než ako hlava štátu, ktorá má chrániť bezpečnostné a hospodárske záujmy Slovenska," uviedla Remišová a zdôraznila, že ak ide o technológie používane v nemocniciach, štátnej správe či kritickej infraštruktúre, nesmie byť jediným cieľom ich rýchle zavedenie. Najskôr je podľa nej treba vedieť, kto ich kontroluje, aké údaje zbierajú a či sa nevytvára nebezpečná závislosť od autoritárskeho režimu.
Závislosť od čínskych technológií je cesta do pekla
Poslankyňa považuje za absurdné aj to, že kým prezident vyzdvihuje technologický rozvoj Číny, tak Slovensko opúšťajú výrobné podniky. "Kým Pellegrini obdivuje čínske roboty, na Slovensku po 33 rokoch končí spoločnosť Askoll. O prácu príde všetkých 77 zamestnancov – živiteľov rodín, a časť výroby sa presunie práve do Číny. Firma ako dôvod uviedla vysoké daňové a odvodové zaťaženie vrátane konsolidačných opatrení Ficovej vlády. Vláda zdražuje prácu a vyháňa výrobu zo Slovenska, zatiaľ čo prezident nám z Pekingu vysvetľuje, ako rýchlo máme dovážať čínske technológie," vyhlásila poslankyňa.
Zasadzovanie sa za urýchlený dovoz čínskych technológií na Slovensko je v aktuálnej situácii podľa Remišovej pomýlené. "Je jasné, že závislosť od čínskych technológií je cesta do pekla, najmä v čase, keď fabriky presúvajú výrobu zo Slovenska do Číny. Podľa prezidenta je výborný nápad, aby ľudia na Slovensku prišli o prácu, a namiesto toho, aby sa technológie vyrábali na Slovensku, budeme ich dovážať z Číny, akoby sme ich už aj tak nedovážali dosť," upozornila Remišová.
Inovácie áno, naivná závislosť od Číny nie
Zdôraznila, že na Slovensku máme veľa šikovných ľudí, ktorí si zaslúžia podporu. "Mnohí z nich však pre katastrofálnu hospodársku politiku Roberta Fica odchádzajú do susedného Česka, kde následne rozvíjajú svoje inovatívne nápady. Slovensko potrebuje podporovať vlastný výskum, európske technológie, slovenské podniky a kvalifikované pracovné miesta," doplnila Remišová s tým, že zavádzanie automatizácie musí mať aj plán vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov.
Spolupráca je podľa nej namieste, no nie za cenu straty pracovných miest, bezpečnosti či technologickej suverenity. "Inovácie áno, naivná závislosť od Číny nie," uzavrela Remišová.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/prezident-pellegrini-pocas-statnej-navstevy-ciny-fotografie/">Prezident Pellegrini počas štátnej návštevy Číny (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Remišová kritizuje Pellegriniho. Zatiaľ čo v Číne obdivuje roboty, Slovensko opúšťajú výrobné podniky © SITA Všetky práva vyhradené.
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