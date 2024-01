Pellegrini v pondelok vyhlási voľbu na miesto sudcu ústavného súdu, diskutoval aj s Fiačanom (video+foto)

Rozhodnutie bude na poslancoch

12.1.2024 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini Hlas-SD ) vyhlásivoľbu na uvoľnené miesto sudcu ústavného súdu , ktoré vzniklo po odchode sudkyne Jany Laššákovej. Šéf parlamentu o tom informoval na tlačovom brífingu po stretnutí s predsedom Ústavného súdu (ÚS) SR Ivanom Fiačanom v Košiciach. Dodal, že o tom informoval i samotného Fiačana.Rozhodnutie je podľa Pellegriniho pripravené, plánuje ho podpísať ešte v piatok a voľba bude vypísaná s účinnosťou od 15. januára.„Samozrejme, potom už bude na Národnej rade, či sa podarí sudcu zvoliť, pretože po novele pani ministerky Kolíkovej sa musí v prvom, a ešte asi aj v druhom kole, voliť ústavnou väčšinou. Ale zákon, samozrejme, pozná, že v treťom a ďalšom kole už je potrebná len nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, 76," vysvetli šéf parlamentu a poznamenal, že z tohto hľadiska si svoju úlohu plní.Kritike toho, ako dlho to trvalo rozumie, no podotkol, že do pozície predsedu NR SR „vhupol" v čase, keď sa ihneď začalo v parlamente rokovanie a úloh bolo mnoho. Zdôraznil, že z jeho strany nešlo o žiadnu taktiku, ani úmysel zdržiavať.Predseda NR SR považoval za potrebné stretnúť sa v novom volebnom období s predsedom ÚS SR. Zdôraznil, že sa ich debata netýkala žiadnych otvorených podaní, ktoré rieši ústavný súd.„Ja v tomto budem vždy rešpektovať deľbu moci, a jednoducho zákonodarná moc nemá čo vstupovať do aktivít moci súdnej," vyjadril sa Pellegrini a dodal, že sa s Fiačanom venovali napríklad rozsahu činnosti ústavného súdu či vyťaženosti jednotlivých sudcov, a tiež o tom, ako zpružniť fungovanie tejto inštitúcie.Načrtol potrebu vysoko odbornej, no nie politickej diskusie, za účelom zvýšenia rýchlosti rozhodovania ÚS SR, o tom, čo všetko by mohlo byť ešte pred podaním naň riešené v rámci sústavy bežných súdov.„Tu častokrát ústavný súd musí riešiť veci o prieťahoch v konaní, kde si ja osobne myslím a súhlasím s pánom predsedom ústavného súdu, že ak niekto namieta, že na okresnom súde trvá vytýčenie pojednávania extrémne dlho, prečo by to mal rozhodovať ústavný súd? To by mohol vyriešiť aj krajský súd, alebo by o tom mohol rozhodnúť najvyšší súd, a až po tom prísť na ústavný súd, ak človek nepochodí na štandardných súdoch," mieni Pellegrini.Ocenil garanciu zo strany Fiačana, že ústavný súd nepodliehal a nebude podliehať politickým tlakom, a jeho rozhodnutia sa budú riadiť len ústavou a zákonmi SR. Pellegrini by podľa svojich slov najprv začal s rokovaniami o určitej miere úprav toho, čo všetko má ÚS SR rozhodovať v prvej inštancii.Zdôraznil, že nik nebude občanom odoberať právo obracať sa na ústavný súd, no po vzore iných štátov by sa mnohé veci mohli vyriešiť na krajských súdoch či najvyššom súde.„To by podľa mňa extrémne znížilo náklad, ktorý sudcovia majú, a ktorý zbytočne spôsobuje obrovské zaťaženie sudcov," povedal predseda parlamentu.Pellegrini predpokladá diskusiu ako s Fiačanom, tak aj s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom na príprave novelizácie opatrení tak, aby ÚS SR mal prípadov menej a jeho rozhodovanie sa zefektívnilo. Zdôraznil, že jeho diskusia s Fiačanom sa nedotkla ani súčasnej situácie s pripravovanými zmenami v trestnom poriadku.„Ja som skôr hovoril iba o tom, aby sme si citlivo chránili hranicu, kedy treba, aby ústavný súd rešpektoval úlohy zákonodarného zboru, rozhodovanie parlamentu, hlasovanie demokraticky zvolených poslancov, a kedy už ústavný súd môže konštatovať nejaký nesúlad s ústavou. Aby sme neskĺzli k tomu, čo som si prečítal v rozhodnutí pani prezidentky, kde si pri vrátení kompetenčného zákona, okrem toho, že napádala niektoré ustanovenia, dovolila komentovať aj samotný priebeh rozpravy v parlamente. V tom jej návrhu, ktorý nám poslala, je napísané, ešte v zátvorke dokonca, že ‚niekedy koaliční poslanci ani neboli v sále‘. To prezidentke Slovenskej republiky neprináleží, aby komentovala, ako prebieha rokovanie parlamentu," myslí si predseda NR SR.„A toto som hovoril aj pánovi predsedovi ústavného súdu, aby sa ústavný súd držal vždy len podstaty veci, a nie toho, či sa niekde rokovalo 20 dní alebo 38 dní, alebo či vystúpilo 70 poslancov, alebo v 80," uzavrel Pellegrini s tým, že to považuje za vec demokraticky zvolenej národnej rady a je to jej právo.Ivan Fiačan na tlačovom brífingu uviedol, že vítajú záujem najvyšších ústavných činiteľov o ÚS SR a jeho potreby. „V prvom rade sme prediskutovali aktuálnu otázku voľby kandidátov na uvoľnené miesto sudcu ústavného súdu," uviedol Fiačan s tým, že Pellegrini ho informoval, že voľbu vyhlási na budúci týždeň. Tento jeho krok víta.„Vec je už teraz v rukách Národnej rady, respektíve následne prezidenta Slovenskej republiky," dodal predseda ÚS SR. Doplnil, že Pellegriniho v tomto smere požiadal, aby sa parlament sústreďoval na voľbu odborne a morálne vhodných kandidátov, pretože ústavné súdnictvo SR to vyžaduje.V otázke časového posunu vyhlásenia voľby sudcu ÚS SR jeho predseda uviedol, že vnímal politické zmeny, ku ktorým dochádzalo i otáznosť právomoci končiaceho predsedu NR SR konať v danej záležitosti. I preto čakal na nového šéfa parlamentu, ktorého pred časom listom poprosil o vyhlásenie voľby.„Ja nepoznám dôvody, prečo sa tak doteraz nedialo, ale na dnešnom stretnutí ma pán predseda národnej rady informoval, že túto voľbu bezodkladne vyhlási na budúci týždeň," povedal predseda ÚS SR.Od parlamentu v tomto smere očakáva promptné konanie, keďže proces voľby kandidátov na post ústavných sudcov je zložitý a môže sa stať, že bude viacero kôl voľby.„Poznáme to z tej predchádzajúcej voľby, takže preto som poprosil pána predsedu, aby bol tento proces čo najrýchlejší," uviedol Fiačan. Dodal, že jeden sudca na ÚS SR chýba a aktuálny párny počet sudcov, dvanásť, má potenciál spôsobovať problémy i pri rozhodovaní (ústavný súd sa podľa Ústavy SR skladá z trinástich sudcov - pozn. SITA).Fiačan rázne poprel, že by s Pellegrinim riešili otázky týkajúce sa legislatívneho procesu, či vecí, ktoré prebiehajú v parlamente. „Takéto otázky, samozrejme, nemôžu byť predmetom takéhoto rokovania a na takejto úrovni, a už vôbec nie na ústavnom súde. Rozprávali sme sa len o tom, čo aktuálne trápi ústavný súd," zdôraznil.