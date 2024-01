Zelenskyj a Sunak podpísali prvú bilaterálnu bezpečnostnú dohodu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.1.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a britský premiér Rishi Sunak podpísali bilaterálnu bezpečnostnú dohodu. Tá zostane v platnosti, kým sa Ukrajina nepridá k Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Lídri podpísali dohodu počas Sunakovej piatkovej návštevy Kyjeva. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.Dohoda je prvou zo série bezpečnostných dohôd dosiahnutých počas samitu NATO vo Vilniuse medzi Ukrajinou, členmi G7 a štátmi, ktoré sa k nim pridali. Zelenskyj sa pri podpisovaní vyjadril, že ak by záruky zakotvené v dohode dosiahli už v roku 1991, nezačala by sa súčasná vojna s Ruskom.Sunak zdôraznil, že ide o „prvé bezpečnostné záruky podpísané Ukrajinou". Tiež pripomenul, že Spojené kráľovstvo bolo prvé, ktoré Ukrajine poskytlo smrtiace zbrane, tanky či strely dlhého doletu.Lídri uviedli, že dohoda stanovuje desaťročnú dobu platnosti s možnosťou predĺženia. Ak však Ukrajina vstúpi do NATO pred vypršaním jej bezpečnostných záväzkov, dohoda sa skončí a bude začlenená do systému NATO.