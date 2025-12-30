|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dávid
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. decembra 2025
Pellegrini v roku 2025 podpísal vyše stovku zákonov, vetoval päť
Prezident SR Peter Pellegrini sa v roku 2025 zaoberal viac ako stovkou zákonov, ktoré schválili poslanci Národnej rady SR počas ...
Zdieľať
30.12.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini sa v roku 2025 zaoberal viac ako stovkou zákonov, ktoré schválili poslanci Národnej rady SR počas parlamentných schôdzí. Ako informovala kancelária hlavy štátu, v rámci parlamentom schválených legislatívnych návrhov podpísal 107 zákonov, vrátane zákonu o štátnom rozpočte na rok 2026.
Zároveň podpísal aj ďalšie zákony, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, energopomoci, sociálnej oblasti či zákony podporujúce samosprávy a ich chod. Prezident zároveň poslancom vrátil na opätovné prerokovanie celkovo päť zákonov.
„Medzi vetovanými zákonmi bol zákon z 27. marca 2025, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákon z 9. apríla 2025 o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami a o doplnení zákona o priestupkoch, zákon z 11. júna 2025 o podpore prioritných okresov, zákon z 23. októbra 2025, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách a ktorým sa dopĺňa zákon o správnych poplatkoch, ako aj zákon z 9. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov," pripomenula prezidentská kancelária.
Pri zákone o podpore prioritných okresov poslanci parlamentu pri opätovnom prerokovaní akceptovali výhrady prezidenta. Veto prezidenta neprelomili pri zákone o prokurátoroch a právnych čakateľoch.
„Zároveň vrátený zákon o tzv. covidových amnestiách, ako aj zákon o hazardných hrách, poslanci doposiaľ neprerokovali. Posledným vetovaným zákonom bol zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Parlament pri opätovnom prerokovaní prelomil veto prezidenta, ktorý tak bude platiť bez podpisu hlavy štátu," doplnila prezidentská kancelária.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v roku 2025 podpísal vyše stovku zákonov, vetoval päť © SITA Všetky práva vyhradené.
Vetované zákony
Zároveň podpísal aj ďalšie zákony, napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, energopomoci, sociálnej oblasti či zákony podporujúce samosprávy a ich chod. Prezident zároveň poslancom vrátil na opätovné prerokovanie celkovo päť zákonov.
„Medzi vetovanými zákonmi bol zákon z 27. marca 2025, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, zákon z 9. apríla 2025 o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami a o doplnení zákona o priestupkoch, zákon z 11. júna 2025 o podpore prioritných okresov, zákon z 23. októbra 2025, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o hazardných hrách a ktorým sa dopĺňa zákon o správnych poplatkoch, ako aj zákon z 9. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov," pripomenula prezidentská kancelária.
Prelomené veto
Pri zákone o podpore prioritných okresov poslanci parlamentu pri opätovnom prerokovaní akceptovali výhrady prezidenta. Veto prezidenta neprelomili pri zákone o prokurátoroch a právnych čakateľoch.
„Zároveň vrátený zákon o tzv. covidových amnestiách, ako aj zákon o hazardných hrách, poslanci doposiaľ neprerokovali. Posledným vetovaným zákonom bol zákon o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Parlament pri opätovnom prerokovaní prelomil veto prezidenta, ktorý tak bude platiť bez podpisu hlavy štátu," doplnila prezidentská kancelária.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini v roku 2025 podpísal vyše stovku zákonov, vetoval päť © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Tri stíhačky F-16 pristáli na vojenskom letisku v Kuchyni, Slovensko ich má už desať – VIDEO, FOTO
Tri stíhačky F-16 pristáli na vojenskom letisku v Kuchyni, Slovensko ich má už desať – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Spotrebiteľská dôvera sa v decembri zlepšila, ekonomická nálada je však naďalej pod dlhodobým priemerom
Spotrebiteľská dôvera sa v decembri zlepšila, ekonomická nálada je však naďalej pod dlhodobým priemerom