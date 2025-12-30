Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 30.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dávid
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Vianoce

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

30. decembra 2025

Spotrebiteľská dôvera sa v decembri zlepšila, ekonomická nálada je však naďalej pod dlhodobým priemerom


Tagy: Indikátor ekonomického sentimentu Podnikatelia Slovenská ekonomika spotrebiteľská dôvera

Dôvera v slovenskú ekonomiku sa v závere roka 2025 mierne zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol v decembri druhý mesiac po sebe, ...



Zdieľať
ekonomika 676x451 30.12.2025 (SITA.sk) - Dôvera v slovenskú ekonomiku sa v závere roka 2025 mierne zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol v decembri druhý mesiac po sebe, medzimesačne sa zvýšil o 3,8 bodu na úroveň 101,9. Napriek tomu zostáva ekonomická nálada slabšia ako pred rokom a pod dlhodobým priemerom.


Ako informoval Štatistický úrad SR, k zlepšeniu sentimentu prispel najmä výrazný optimizmus podnikateľov a spotrebiteľov v priemysle, ale aj priaznivejší vývoj v stavebníctve, obchode a mierne lepšia nálada spotrebiteľov. Naopak, zhoršenie zaznamenali podnikatelia v sektore služieb.

Najväčší posun nastal v priemysle


Ekonomická nálada bola v decembri medziročne nižšia o 4,7 bodu a zaostávala aj za dlhodobým priemerom o 4,1 bodu. Indikátor ekonomického sentimentu sa skladá z piatich čiastkových ukazovateľov – dôvery v priemysle, stavebníctve, obchode, službách a zo spotrebiteľskej dôvery. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov, znamenajúcich maximálne pesimistické odpovede, až do +100 bodov pre maximálne optimistické odpovede.

Najvýraznejší posun nastal v priemysle. Sezónne očistený indikátor dôvery v tomto odvetví vzrástol v decembri o 11,7 bodu na hodnotu 3,7, čo predstavuje najvyššiu úroveň od decembra 2024. Podnikatelia pozitívnejšie hodnotili najmä očakávanú produkciu a stav objednávok. Rast produkcie očakávajú predovšetkým podniky vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, v chemickom priemysle a vo výrobe dopravných prostriedkov.

Naopak, sezónne upravený indikátor dôvery v službách v decembri klesol na 3,3 bodu, čo v medziročnom porovnaní predstavuje viac než štvornásobný pokles. Zhoršilo sa najmä hodnotenie podnikateľskej situácie, predovšetkým vo finančných a poisťovacích službách. Nepriaznivo sa vyvíjal aj dopyt, pričom najvýraznejší pokles oproti novembru zaznamenali podniky v odvetví informácií a komunikácie.

Plánujú rast počtu zamestnancov


Spotrebiteľská dôvera sa v decembri mierne zlepšila. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol oproti novembru o 2,2 bodu na úroveň -22,4, no naďalej zaostáva za dlhodobým priemerom o 2,5 bodu. Spotrebitelia optimistickejšie hodnotili očakávaný vývoj finančnej situácie domácností, úspor aj vývoj nezamestnanosti. Na druhej strane sa prehĺbili obavy z budúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie.

Pozitívny vývoj zaznamenal aj obchod. Indikátor dôvery v obchode vzrástol v decembri o dva body na hodnotu 10,3. Podnikatelia priaznivejšie hodnotili najmä zamestnanosť a očakávajú zvýšenie podnikateľských aktivít, predovšetkým v maloobchode s tovarom pre domácnosť. Rast počtu zamestnancov plánujú najmä predajcovia motorových vozidiel.

Sezónne upravený indikátor dôvery v v stavebníctve stúpol oproti novembru o dva body na -0,5, a to vďaka priaznivejšiemu hodnoteniu objednávok a očakávanej zamestnanosti.


Zdroj: SITA.sk - Spotrebiteľská dôvera sa v decembri zlepšila, ekonomická nálada je však naďalej pod dlhodobým priemerom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Indikátor ekonomického sentimentu Podnikatelia Slovenská ekonomika spotrebiteľská dôvera
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini v roku 2025 podpísal vyše stovku zákonov, vetoval päť
<< predchádzajúci článok
Silvester na chate? Pozor na oheň, prskavky aj ohňostroje

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 