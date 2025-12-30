|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 30.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dávid
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. decembra 2025
Spotrebiteľská dôvera sa v decembri zlepšila, ekonomická nálada je však naďalej pod dlhodobým priemerom
Dôvera v slovenskú ekonomiku sa v závere roka 2025 mierne zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol v decembri druhý mesiac po sebe, ...
Zdieľať
30.12.2025 (SITA.sk) - Dôvera v slovenskú ekonomiku sa v závere roka 2025 mierne zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu (IES) vzrástol v decembri druhý mesiac po sebe, medzimesačne sa zvýšil o 3,8 bodu na úroveň 101,9. Napriek tomu zostáva ekonomická nálada slabšia ako pred rokom a pod dlhodobým priemerom.
Ako informoval Štatistický úrad SR, k zlepšeniu sentimentu prispel najmä výrazný optimizmus podnikateľov a spotrebiteľov v priemysle, ale aj priaznivejší vývoj v stavebníctve, obchode a mierne lepšia nálada spotrebiteľov. Naopak, zhoršenie zaznamenali podnikatelia v sektore služieb.
Ekonomická nálada bola v decembri medziročne nižšia o 4,7 bodu a zaostávala aj za dlhodobým priemerom o 4,1 bodu. Indikátor ekonomického sentimentu sa skladá z piatich čiastkových ukazovateľov – dôvery v priemysle, stavebníctve, obchode, službách a zo spotrebiteľskej dôvery. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov, znamenajúcich maximálne pesimistické odpovede, až do +100 bodov pre maximálne optimistické odpovede.
Najvýraznejší posun nastal v priemysle. Sezónne očistený indikátor dôvery v tomto odvetví vzrástol v decembri o 11,7 bodu na hodnotu 3,7, čo predstavuje najvyššiu úroveň od decembra 2024. Podnikatelia pozitívnejšie hodnotili najmä očakávanú produkciu a stav objednávok. Rast produkcie očakávajú predovšetkým podniky vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, v chemickom priemysle a vo výrobe dopravných prostriedkov.
Naopak, sezónne upravený indikátor dôvery v službách v decembri klesol na 3,3 bodu, čo v medziročnom porovnaní predstavuje viac než štvornásobný pokles. Zhoršilo sa najmä hodnotenie podnikateľskej situácie, predovšetkým vo finančných a poisťovacích službách. Nepriaznivo sa vyvíjal aj dopyt, pričom najvýraznejší pokles oproti novembru zaznamenali podniky v odvetví informácií a komunikácie.
Spotrebiteľská dôvera sa v decembri mierne zlepšila. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol oproti novembru o 2,2 bodu na úroveň -22,4, no naďalej zaostáva za dlhodobým priemerom o 2,5 bodu. Spotrebitelia optimistickejšie hodnotili očakávaný vývoj finančnej situácie domácností, úspor aj vývoj nezamestnanosti. Na druhej strane sa prehĺbili obavy z budúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie.
Pozitívny vývoj zaznamenal aj obchod. Indikátor dôvery v obchode vzrástol v decembri o dva body na hodnotu 10,3. Podnikatelia priaznivejšie hodnotili najmä zamestnanosť a očakávajú zvýšenie podnikateľských aktivít, predovšetkým v maloobchode s tovarom pre domácnosť. Rast počtu zamestnancov plánujú najmä predajcovia motorových vozidiel.
Sezónne upravený indikátor dôvery v v stavebníctve stúpol oproti novembru o dva body na -0,5, a to vďaka priaznivejšiemu hodnoteniu objednávok a očakávanej zamestnanosti.
Zdroj: SITA.sk - Spotrebiteľská dôvera sa v decembri zlepšila, ekonomická nálada je však naďalej pod dlhodobým priemerom © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informoval Štatistický úrad SR, k zlepšeniu sentimentu prispel najmä výrazný optimizmus podnikateľov a spotrebiteľov v priemysle, ale aj priaznivejší vývoj v stavebníctve, obchode a mierne lepšia nálada spotrebiteľov. Naopak, zhoršenie zaznamenali podnikatelia v sektore služieb.
Najväčší posun nastal v priemysle
Ekonomická nálada bola v decembri medziročne nižšia o 4,7 bodu a zaostávala aj za dlhodobým priemerom o 4,1 bodu. Indikátor ekonomického sentimentu sa skladá z piatich čiastkových ukazovateľov – dôvery v priemysle, stavebníctve, obchode, službách a zo spotrebiteľskej dôvery. Čiastkové indikátory sa pohybujú na stupnici od -100 bodov, znamenajúcich maximálne pesimistické odpovede, až do +100 bodov pre maximálne optimistické odpovede.
Najvýraznejší posun nastal v priemysle. Sezónne očistený indikátor dôvery v tomto odvetví vzrástol v decembri o 11,7 bodu na hodnotu 3,7, čo predstavuje najvyššiu úroveň od decembra 2024. Podnikatelia pozitívnejšie hodnotili najmä očakávanú produkciu a stav objednávok. Rast produkcie očakávajú predovšetkým podniky vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov, v chemickom priemysle a vo výrobe dopravných prostriedkov.
Naopak, sezónne upravený indikátor dôvery v službách v decembri klesol na 3,3 bodu, čo v medziročnom porovnaní predstavuje viac než štvornásobný pokles. Zhoršilo sa najmä hodnotenie podnikateľskej situácie, predovšetkým vo finančných a poisťovacích službách. Nepriaznivo sa vyvíjal aj dopyt, pričom najvýraznejší pokles oproti novembru zaznamenali podniky v odvetví informácií a komunikácie.
Plánujú rast počtu zamestnancov
Spotrebiteľská dôvera sa v decembri mierne zlepšila. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol oproti novembru o 2,2 bodu na úroveň -22,4, no naďalej zaostáva za dlhodobým priemerom o 2,5 bodu. Spotrebitelia optimistickejšie hodnotili očakávaný vývoj finančnej situácie domácností, úspor aj vývoj nezamestnanosti. Na druhej strane sa prehĺbili obavy z budúceho vývoja celkovej hospodárskej situácie.
Pozitívny vývoj zaznamenal aj obchod. Indikátor dôvery v obchode vzrástol v decembri o dva body na hodnotu 10,3. Podnikatelia priaznivejšie hodnotili najmä zamestnanosť a očakávajú zvýšenie podnikateľských aktivít, predovšetkým v maloobchode s tovarom pre domácnosť. Rast počtu zamestnancov plánujú najmä predajcovia motorových vozidiel.
Sezónne upravený indikátor dôvery v v stavebníctve stúpol oproti novembru o dva body na -0,5, a to vďaka priaznivejšiemu hodnoteniu objednávok a očakávanej zamestnanosti.
Zdroj: SITA.sk - Spotrebiteľská dôvera sa v decembri zlepšila, ekonomická nálada je však naďalej pod dlhodobým priemerom © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini v roku 2025 podpísal vyše stovku zákonov, vetoval päť
Pellegrini v roku 2025 podpísal vyše stovku zákonov, vetoval päť
<< predchádzajúci článok
Silvester na chate? Pozor na oheň, prskavky aj ohňostroje
Silvester na chate? Pozor na oheň, prskavky aj ohňostroje