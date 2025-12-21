Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

21. decembra 2025

Pellegrini varuje pred tvrdým zásahom z Bruselu, zrušenie ÚOO môže Slovensko pripraviť o eurofondy


Tagy: Eurofondy Plán obnovy a odolnosti SR Prezident Slovenskej republiky televízia TA3

V prípade, že by Ústavný súd SR nakoniec odobril zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov,



685be1494eee6642160863 e1756820178567 676x453 21.12.2025 (SITA.sk) - V prípade, že by Ústavný súd SR nakoniec odobril zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, Európska komisia môže proti Slovensku okamžite začať konanie, ktoré by znamenalo pozastavenie eurofondov a Plánu obnovy a odolnosti. V rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 to povedal prezident Peter Pellegrini s tým, že má z EK takéto signály.


To je niečo, čo nemôžem dopustiť vo vzťahu k obyvateľom tejto krajiny," uviedol prezident v súvislosti s tým, že zákon o transformácii ÚOO najskôr vetoval a potom nepodpísal. Pripomenul pritom, že s európskych peňazí sa na Slovensku stavajú napríklad železnice, nemocnice alebo školy. „Tam je pre mňa zásadné chrániť záujmy Slovenska a obyvateľov. To nie sú politické rozhodnutia," skonštatoval Pellegrini.

V Európskej komisii podľa prezidenta momentálne v súvislosti s ÚOO svieti „obrovský červený výkričník". „Mám zvnútra komisie informácie, že veľmi, veľmi pozorne sledujú túto situáciu a úrad a jeho zrušenie môže byť vážnym dôvodom na pozastavenie eurofondov a plánu obnovy," zopakoval prezident. Doplnil, že o tejto skutočnosti je podľa neho dobre informovaný aj predseda vlády Robert Fico. „Pretože má priame linky na Európsku komisiu," dodal Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini varuje pred tvrdým zásahom z Bruselu, zrušenie ÚOO môže Slovensko pripraviť o eurofondy © SITA Všetky práva vyhradené.

