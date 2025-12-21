Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. decembra 2025

Najskôr treba ubrániť demokraciu, až potom sa hádať, odkazuje Hlina opozičným stranám – VIDEO


hlina 676x450 21.12.2025 (SITA.sk) -








Opozícia musí nájsť spoločného menovateľa, okolo neho sa sústrediť a zabudnúť načas na to, čo ju rozdeľuje. Uviedol to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina v rozhovore pre SITA. Tým menovateľom je podľa neho momentálne to, že sme v ohrození.



Tvrdá kritika vlády a energopomoci


„Ohrozené je to, čo sme postavili v roku 1989 - systém parlamentnej demokracie, západoeurópska civilizácia a „rule of law“ - vláda zákona. Toto nech sú najmenšie možné menovatele. Toto ubráňme, na tomto sa zjednoťme. A až keď budeme mať - ako sa hovorí - porobené, môžeme sa rozpŕchnuť a tárať somariny o tom, že čo si ty kedy v stredoveku povedal, alebo nepovedal, alebo či máš v spálni taký alebo onaký obrázok nad posteľou,“ hovorí Hlina.




Súčasnú vládu tvoria podľa neho „úplní babráci, hochštapleri a nímandi“. Hlina kritizuje okrem iného zbabranú energopomoc, ktorú dostanú poslanci, no nedostanú napríklad niektoré samoživiteľky s dvoma deťmi.



Ambície SaS po voľbách


„Že kúska hanby nemajú v sebe. Zaliezol by som do myšacej diery a z tej by som mával bielou vlajkou a hovoril, prepáčte, ospravedlňujem sa, končím na pozícii. A tí nímandi ešte budú tu o čom rozprávať? Že nemali čas?“ hovorí Hlina. Arogancia vlády podľa neho nemôže skončiť dobre. „Schvália debilný zákon, potom spravia úplne šialenú energopomoc a ešte sa na nás pohoršujú, že zvyšujeme hlas. A čo máme robiť? Čo máme zvyšovať? Lopaty?“ pýta sa poslanec.



SaS podľa neho nebude premiérska strana, ale verí tomu, že bude účastná na rozhovoroch o tvorbe novej koalície po voľbách. Do programového vyhlásenia vlády sa bude SaS ako „plnokrvná pravicová strana“ snažiť implementovať čo najviac pravicových riešení.



>>>> Celý rozhovor s Alojzom Hlinom













Zdroj: SITA.sk - Najskôr treba ubrániť demokraciu, až potom sa hádať, odkazuje Hlina opozičným stranám – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

