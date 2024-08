Pellegrini verne slúži len a len Ficovi, liberáli reagujú na vymenovanie nového šéfa Slovenskej informačnej služby

aktualizované 26. augusta, 17:16



Pellegrini podľa Kolíkovej zlyhal

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prezident si dal „načas"

Obyčajný politický obchod

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.8.2024 (SITA.sk) -Vymenovanie Pavla Gašpara za šéfa Slovenskej informačnej služby je podľa opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) dôkazom, že prezident Peter Pellegrini verne slúži len a len premiérovi Robertovi Ficovi a nie občanom Slovenska. Ako ďalej liberáli zdôraznili v stanovisku, verejnosť sa možno dozvie, aké skryté dohody sú za týmto krokom.„Osobitne po úspešnom útoku na premiéra by mal prezident vymenovať za šéfa SIS len takého človeka, pri ktorom nie sú pochybnosti o jeho odbornej a morálnej integrite. Prezident Pellegrini vymenovaním Gašpara mladšieho za šéfa SIS zlyhal," skonštatovala poslankyňa Mária Kolíková Za zlyhanie považuje rozhodnutie hlavy štátu aj opozičné hnutie Slovensko. Prezident totiž podľa nich vymenoval do funkcie šéfa SIS človeka, ktorý na nahrávke z poľovníckej chaty garantoval, že ak odsúdia jeho otca, tak zabije vtedajšieho špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica „Najbližšie dni ukážu, či je za vymenovaním Ficovho kandidáta na riaditeľa SIS zákulisný politický obchod, teda že Smer výmenou za toto rozhodnutie hodí Andreja Danka cez palubu a podporí kandidáta Hlasu na predsedu parlamentu. Druhou možnosťou je, že sme opäť svedkami tradičnej poslušnosti Petra Pellegriniho vo vzťahu k Robertovi Ficovi a oligarchom z jeho okolia,“ uviedol poslanec Gábor Grendel Hnutie Progresívne Slovensko v tejto súvislosti upozornilo, že prezident si dal s vymenovaním Gašpara do funkcie „načas", pričom vôbec nie je jasné, prečo mu to tak trvalo, a či preveril výhrady, ktoré sa s ním spájajú.„Nedostatok profesionálnych skúseností na tento dôležitý post, nejasnosti ohľadom majetku či pochybný spôsob ustanovenia do funkcie dočasne povereného námestníka SIS vládou," pripomenul poslanec Martin Dubéci . Ako ďalej povedal, ani po atentáte na predsedu vlády nevidel prezident dôvod obsadiť tak dôležitú pozíciu akou je riaditeľ SIS.„Rozhodol sa tak až teraz, keď sa blíži toľko očakávaná dohoda na obsadení postu predsedu parlamentu. Tejto koalícii ani prezidentovi, ktorého stvorila, nezáleží na dobrom riadení krajiny. Ide im o len seba, o svoje funkcie a o to, aby sa postarali o svojich ľudí," vyhlásil Dubéci. KDH v stanovisku zdôraznilo, že nomináciu Gašpara do čela SIS od začiatku považovalo za pochybnú. „Z jeho životopisu nevieme identifikovať, či mal predchádzajúce skúsenosti so spravodajskými službami," uviedli kresťanskí demokrati.Doplnili, že rovnako nemajú istotu, či bude Pavol Gašpar akceptovaný medzinárodnou spravodajskou komunitou, v ktorej má SIS už teraz veľmi pokrivený kredit po predchádzajúcich kauzách.Podľa mimoparlamentnej strany Demokrati je vymenovanie Gašpara do funkcie obyčajný politický obchod. „Peter Pellegrini evidentne zabudol na svoje predvolebné sľuby, že bude v prvom rade riešiť problémy ľudí. Nie, rieši politické trafiky pre svojich priateľov a bráni záujmy strany Hlas. Vymenovaním Pavla Gašpara za šéfa SIS si poistil predsednícku stoličku predsedu parlamentu u Smeru," skonštatoval exposlanec Juraj Šeliga Doplnil, že v tejto súvislosti navyše existuje dôvodná obava, že Slovenská informačná služba bude zneužívaná proti politickým oponentom a predstaviteľom občianskej spoločnosti.