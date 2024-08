SIS má nového riaditeľa, Pellegrini vymenoval Pavla Gašpara (video)

aktualizované 26. augusta, 17:04



Štátne záujmy Slovenska sú chránené

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Čaputová prenechala rozhodnutie Pellegrinimu

26.8.2024 (SITA.sk) - Slovenská informačná služba má po roku nového riaditeľa. Prezident Peter Pellegrini totiž do jej čela v pondelok vymenoval s účinnosťou od utorka 27. augusta doterajšieho námestníka riaditeľa Pavla Gašpara Ako prezident uviedol vo svojom príhovore, SIS musí plniť úlohy v prospech štátu a nie politikov alebo akýchkoľvek iných osôb, ktoré by ju chceli ovplyvňovať alebo na jej práci parazitovať.„V slovenskej histórii sme mali obdobia, kedy bola tajná služba všetko len nie tajná," skonštatovala hlava štátu s tým, že SIS v minulosti sprevádzali kauzy a jej vrcholní predstavitelia čelili vážnym podozreniam.„Nebola nielenže schopná chrániť záujmy štátu, ale nevedela chrániť ani ľudí, ktorí pre ňu pracovali," zdôraznil Pellegrini s tým, že táto minulosť SIS musí navždy ostať minulosťou a nesmie sa nikdy viacej opakovať.Gašparovi v tejto súvislosti zaželal, aby nikdy nemusel vysvetľovať podozrenia z nezákonného postupu tajnej služby. Naopak by podľa neho mal vytvoriť v občanoch istotu, že demokratické zriadenie na Slovensku a jeho národno-štátne záujmy sú chránené. „A, že ochrana týchto záujmov sa odohráva striktne v súlade so zákonom," dodal prezident.Vláda na svojom rokovaní ešte 14. februára tohto roku schválila návrh na vymenovanie Pavla Gašpara, syna bývalého policajného prezidenta a v súčasnosti podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara Smer-SD ) do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby.Do funkcie musí šéfa tajnej služby vymenovať hlava štátu, bývalá prezidentka Zuzana Čaputová sa však na jar viackrát vyjadrila, že nevidí dôvod ponáhľať sa pri takom dôležitom a zodpovednom rozhodnutí, akým je výber šéfa SIS. Rozhodnutie nakoniec nechala na svojho nástupcu v úrade prezidenta. Gašpar tak riadil SIS od marca ako námestník riaditeľa po tom, čo vláda zmenila štatút tajnej služby.Exprezidentka Čaputová ešte v auguste minulého roku na návrh vlády rozhodla o odvolaní predošlého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča . Dôvodom bolo obvinenie v kauze Rozuzlenie . To nakoniec Aláčovi Generálna prokuratúra SR za základe paragrafu 363 Trestného poriadku zrušila.