Pellegrini vetoval kontroverznú amnestiu, Fico už reagoval odporúčaním pre koaličných poslancov

Zvrátená kampaň o očkovaní

Zákon o covidových amnestiách

25.4.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico Smer-SD ) rešpektuje, že prezident má ústavné právo veta. Uviedol to v reakcii na to, že Peter Pellegrini vetoval zákon o covidových amnestiách. Zároveň však dodal, že prezident bude nepochybne rešpektovať aj právo parlamentu jeho veto prelomiť.„Ak by sa tak stalo na májovo - júnovej schôdzi Národnej rady SR, poškodení občania budú mať k dispozícii len niekoľko týždňov na podanie žiadosti o odškodnenie (do 31. augusta 2025). Ak veto prezidenta neprelomíme, zákon nebude platiť. To je asi tak všetko, čo sa dá k dnešnej „kauze dňa“, ako sa ju snažia médiá vyrobiť, povedať,“ napísal premiér vo svojom stanovisku, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.Fico dodal, že zákon o tzv. covidovej amnestii predložila vláda do parlamentu v presvedčení, že postupy vlád Igora Matoviča Eduarda Hegera či Ľudovíta Ódora v boji proti pandémii COVID-19 boli v absolútnej väčšine protiústavné a nezákonné a ich výsledkom boli tisíce nevinných obetí.„Časť týchto postupov bola označená za protiústavnú aj Ústavným súdom SR. Dnes vychádzajú na povrch aj informácie o 'kvalite' experimentálnych vakcín proti COVIDU-19 a zvrátenosti kampane na podporu očkovania pod názvom 'Očkovanie je sloboda', ktorej sa zúčastnila aj vtedajšia prezidentka Čaputová,“ uviedol Fico.Za týchto okolností bude podľa svojich slov odporúčať poslaneckému klubu Smeru-SD, ako aj ďalším poslancom vládnej koalície, aby za zákon opätovne hlasovali a prelomili veto prezidenta.Prezident Peter Pellegrini vrátil do parlamentu zákon o covidových amnestiách. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR s tým, že prezident zákon o náprave krívd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami nepodpísal a vrátil ho s výhradami na opätovné prerokovanie.Hlava štátu nesúhlasí s tým, aby boli odškodnení všetci, ktorí počas pandémie dostali pokuty za porušenie pandemických opatrení. „Každý jeden človek, ktorý porušil vtedy platné nariadenie a bol za to zo zákona potrestaný, má dnes byť podľa nového zákona odškodnený. Považujem to za mimoriadne nebezpečný precedens,“ vyhlásil Pellegrini a pripomenul, že týmto zákonom sa mali odškodniť aj osoby, ktoré vedome porušovali opatrenia, napríklad v nemocniciach či domovoch pre seniorov, a mohli niekoho nakaziť či spôsobiť mu smrť.„Nemohol by som sa pozrieť do očí pozostalým po obetiach covidu, ak by zákon začal platiť v tejto podobe. Preto som presvedčený, že ho treba upraviť,“ vyhlásil Pellegrini.