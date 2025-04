Kultúra mimo politiky neexistuje, ukrajinský veľvyslanec kritizuje predstavenie Rusky Anny Netrebko v SND

Ukončené spolupráce

25.4.2025 (SITA.sk) - Poskytnutie javiska osobnostiam ako Anna Netrebko nie je len zľahčovaním a zamlčiavaním tragédie vojny, ale aj aktívnou pomocou Rusku pri zlepšovaní jeho reputácie, tolerovaním porušovania medzinárodného práva a znehodnocovaním princípu zodpovednosti za nemorálne zločiny proti ľudskosti. Uviedol v piatok mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny Myroslav Kastran v súvislosti s pripravovaným koncertom ruskej opernej speváčky Anny Netrebko, ktorý bude 30. apríla v Slovenskom národnom divadle (SND) Pripomína, že Anna Netrebko je umelkyňa, ktorej kariéra je úzko spojená s kremeľským režimom a opakovane prejavila svoju lojalitu voči ruskej vláde. Verejne sa objavila so stužkou svätého Juraja, ktorá je symbolom moderného ruského militarizmu.„Neváhala podporiť Doneckú operu finančným darom, pózujúc s predstaviteľom separatistických skupín Olegom Carevom a s vlajkou takzvaného ‚Novoruska‘, keď už bolo ukrajinské mesto Doneck obsadené ruskými teroristami. Nikdy neodsúdila ruskú celoplošnú vojenskú inváziu na Ukrajinu a nevyjadrila úprimnú ľútosť nad svojou spoluprácou s Putinovým režimom,“ poukázal Kastran.Práve pre neochotu speváčky dištancovať sa od verejnej podpory Vladimira Putina s ňou v roku 2022 ukončila akúkoľvek spoluprácu Metropolitná opera v New Yorku, Bavorská štátna opera a viaceré ďalšie významné operné scény sveta. „Tým, ktorí dnes tlieskajú Anne Netrebko na scéne, chceme povedať len jedno: je veľmi ľahké stratiť morálny kompas, ak dovolíte, aby etické a morálne princípy ustúpili politickým kompromisom,“ prízvukuje veľvyslanec.Zároveň upriamil pozornosť na to, že počas piatkovej noci sa Ukrajina opäť stala obeťou masívneho raketového útoku zo strany Ruska. V priebehu noci Rusko vypálilo na Ukrajinu celkovo 215 rakiet a bojových dronov. Zasiahnuté boli civilné mestá v rôznych oblastiach Ukrajiny. Len v Kyjeve je hlásených deväť obetí a takmer osemdesiat zranených vrátane šiestich detí.„Možno sa pýtate, ako tieto dve veci spolu súvisia. A ako sa spája koncert pani Netrebko s ďalším teroristickým útokom? Rád to vysvetlím, a to aj generálnej riaditeľke divadla pani Zuzane Ťapákovej, ktorá napriek našej výzve nepovažovala za potrebné reagovať, a ani si nenašla aspoň pár minút na stretnutie s nami, ako ju o to veľvyslanectvo slušne požiadalo,“ hovorí Kastran.Piatkové ostreľovanie Kyjeva je podľa jeho slov pripomienkou každodennej bolesti a deštrukcie, ktorú prináša Ukrajine vojna vedená Putinovým Ruskom už štvrtý rok po sebe. Podľa neho neobstojí ani známe klišé „kultúra nemá nič spoločné s politikou“, pretože neexistuje „kultúra mimo politiky“, keď ide o krajinu, ktorá vždy používala a naďalej používa kultúru ako zbraň.Ako Kastran povedal, ruská propaganda má mnoho tvárí, môže byť surová a agresívna, ale aj rafinovaná, ukrytá pod zámienkou umenia. Ide o takzvanú „soft power-mäkkú silu“, zameranú na šírenie ruských záujmov, vytváranie pozitívneho obrazu agresorskej krajiny a posilňovanie jej vplyvu na medzinárodné publikum.„Rusko systematicky využíva umelcov ako nástroje propagandy, aby svetu ukázalo, že napriek všetkým zločinom a porušeniam medzinárodného práva zostáva významným hráčom,“ upozornil. Koncert Anny Netrebko sa veľmi rýchlo vypredal. Šéfka SND Zuzana Ťapáková v nedávnom rozhovore pre Pravdu povedala, že jej je z kritických prejavov v súvislosti s pripravovaným koncertom smutno. Vystúpenie proputinovskej umelkyne na pôde SND kritizovali desiatky hercov Činohry SND.„Keď Anna Netrebko vystupuje v Anglicku, Taliansku, Amerike, Rakúsku, iba my na Slovensku s tým máme problém? Určite na jej koncert pôjdem, veľmi sa naň teším, bude to zážitok. Dirigovať bude taliansky dirigent Michelangelo Mazza, s ktorým dlhodobo spolupracuje,“ uviedla.