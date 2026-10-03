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03. októbra 2026

Pellegrini vníma s obavou vyjadrenia o možnej vojne v Európe. Zbrojenie podľa neho napätie nezmierni – VIDEO


Tagy: Prezident Slovenskej republiky Príhovor Vojna na Ukrajine

Spomienka na zmarené mladé ľudské životy na Dukle podľa neho zaväzuje celú Európu, aby hľadala mierové riešenia vojny na Ukrajine. Snaha o mier nie je len našou povinnosťou, ale aj podmienkou ...



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snimka obrazovky 2026 10 03 o 14 19 47 676x372 3.10.2026 (SITA.sk) - Spomienka na zmarené mladé ľudské životy na Dukle podľa neho zaväzuje celú Európu, aby hľadala mierové riešenia vojny na Ukrajine.


Snaha o mier nie je len našou povinnosťou, ale aj podmienkou prežitia. Uviedol to prezident SR Peter Pellegrini počas spomienkového stretnutia pri príležitosti 82. výročia Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle.

Vyzýva na hľadanie mierových riešení vojny na Ukrajine


Prezident zdôraznil, že hoci životy na Dukle boli pred 82 rokmi položené v nádeji na mier pre ďalšie generácie, bezprostredne za našimi hranicami už piaty rok zúri konflikt. „Je mi veľmi ľúto, že pomaly jediným receptom, ktoré nám medzinárodné spoločenstvo na tento konflikt ponúka, je ešte viac zbrojiť, ešte viac bojovať a ešte viac umierať! Nedá sa ani len predstaviť – práve tu, v Údolí smrti – že toto je v 21. storočí správny postup na ukončenie akéhokoľvek konfliktu,“ uviedol Pellegrini. Spomienka na zmarené mladé ľudské životy na Dukle podľa neho zaväzuje celú Európu, aby hľadala mierové riešenia vojny na Ukrajine.

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Pellegrini upozornil, že v poslednom čase sa začína čoraz viac hovoriť o možnosti konfliktu Severoatlantickej aliancie s Ruskom a rôzni štátnici začínajú s obavami hovoriť o tom, že Európu možno čaká vojna. Prezident SR vníma tieto vyjadrenia s obavou, pretože zvyšovanie zbrojenia a rôzne provokácie nie sú podľa neho cestou k zmierneniu napätia, ale k jeho ďalšej eskalácii.

„Zahrávanie sa s globálnou vojnou je zahrávaním sa s ohňom, ktorý môže ukončiť túto etapu našej civilizácie. A preto pri pamiatke všetkých duklianskych obetí znovu apelujem na to, aby sme nezabudli na skutočný dôvod, pre ktorý títo hrdinovia položili svoj život: mier, pokoj a bezpečie,“ uviedol Pellegrini.

Vojenská sila má byť až poslednou možnosťou


Podľa prezidenta je schopnosť krajiny brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť nevyhnutná. „Je úctyhodné a správne, ak sú ľudia na Slovensku pripravení nasledovať hrdinstvo svojich otcov a dedov a v prípade napadnutia brániť svoju vlasť,“ uviedol. Vojenská sila však musí podľa neho zostať až poslednou možnosťou po vyčerpaní diplomatických riešení.

Hlava štátu vzdala úctu žijúcim veteránom aj všetkým, ktorí sa pred 82 rokmi zapojili do oslobodzovacích bojov. Pripomenul mimoriadne ťažké podmienky, v ktorých československí a sovietski vojaci bojovali, ako aj tisíce životov, ktoré si boje vyžiadali.

Prezident tiež zdôraznil, že pamiatka padlých na Dukle nemá byť iba pripomienkou minulosti, ale aj varovaním pre súčasnosť a záväzkom voči ďalším generáciám. „Nech nám je mementom toho, že naša sloboda a desaťročia mierového života boli vykúpené krvou mladých ľudí, ktorí mali svoje životy pred sebou, no položili ich pre naše dnešné dobro. A nech je nám ich utrpenie záväzkom, aby sa nikdy nič podobné nemuselo zopakovať ani na Slovensku, ani v Európe,“ uzavrel svoj príhovor.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vníma s obavou vyjadrenia o možnej vojne v Európe. Zbrojenie podľa neho napätie nezmierni – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident Slovenskej republiky Príhovor Vojna na Ukrajine
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