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03. októbra 2026
Ruský útok zasiahol severný most v Kyjeve, mesto čelí dopravnému chaosu
Útok prišiel po viacerých útokoch na mosty cez rieku Dneper, ktoré spájajú východnú a západnú časť mesta. Ruský útok zasiahol severný most v ukrajinskom hlavnom meste ...
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3.10.2026 (SITA.sk) - Útok prišiel po viacerých útokoch na mosty cez rieku Dneper, ktoré spájajú východnú a západnú časť mesta.
Ruský útok zasiahol severný most v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, uviedol starosta Vitalij Kličko. Ďalšie útoky na infraštruktúru spôsobili dopravný chaos.
Útok na severný most nasledoval po výstrahe pred dronmi a prišiel deň po tom, čo bol zasiahnutý južný most v rámci vlny útokov, ktoré podľa mestských úradov roztrhávajú Kyjev na kusy. Konflikt, ktorý začal ruskou plnohodnotnou inváziou vo februári 2022, sa sústredí najmä na pozemné boje na východe, pričom Kyjev bol väčšinou ušetrený pred devastáciou blízko frontovej línie.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
„Severný most bol zasiahnutý,“ napísal Kličko na Telegrame. „Záchranné služby smerujú na miesto udalosti.“ Neskôr Kličko uviedol, že útok poškodil povrch cesty a trolejbusové vedenie na moste. „Doprava cez most z ľavého na pravý breh je momentálne zablokovaná,“ dodal.
Útok prišiel po viacerých útokoch na mosty cez rieku Dneper, ktoré spájajú východnú a západnú časť mesta. V piatok úrady uzavreli južný most, jeden z hlavných mostov v Kyjeve, a obmedzili pohyb na ďalšom moste po vlne útokov rýchlymi dronmi s tryskovým pohonom, čo spôsobilo vážne dopravné zápchy.
Dlhé rady stojacich áut a autobusov zablokovali hlavné cesty, keď sa cestujúci snažili nájsť alternatívne trasy, pričom niektorí museli pokračovať pešo. Južný most je jedným z ôsmich prechodov spájajúcich obe časti Kyjeva. Podľa mestských úradov bol tento káblový most zasiahnutý už niekoľkokrát od štvrtka. Kličko v piatok varoval, že hlavné mesto by malo byť pripravené na vojnový stav.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok zasiahol severný most v Kyjeve, mesto čelí dopravnému chaosu © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský útok zasiahol severný most v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, uviedol starosta Vitalij Kličko. Ďalšie útoky na infraštruktúru spôsobili dopravný chaos.
Ruské útoky zasiahli ďalší most v Kyjeve
Útok na severný most nasledoval po výstrahe pred dronmi a prišiel deň po tom, čo bol zasiahnutý južný most v rámci vlny útokov, ktoré podľa mestských úradov roztrhávajú Kyjev na kusy. Konflikt, ktorý začal ruskou plnohodnotnou inváziou vo februári 2022, sa sústredí najmä na pozemné boje na východe, pričom Kyjev bol väčšinou ušetrený pred devastáciou blízko frontovej línie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
„Severný most bol zasiahnutý,“ napísal Kličko na Telegrame. „Záchranné služby smerujú na miesto udalosti.“ Neskôr Kličko uviedol, že útok poškodil povrch cesty a trolejbusové vedenie na moste. „Doprava cez most z ľavého na pravý breh je momentálne zablokovaná,“ dodal.
Po útokoch v Kyjeve nastal dopravný chaos
Útok prišiel po viacerých útokoch na mosty cez rieku Dneper, ktoré spájajú východnú a západnú časť mesta. V piatok úrady uzavreli južný most, jeden z hlavných mostov v Kyjeve, a obmedzili pohyb na ďalšom moste po vlne útokov rýchlymi dronmi s tryskovým pohonom, čo spôsobilo vážne dopravné zápchy.
Dlhé rady stojacich áut a autobusov zablokovali hlavné cesty, keď sa cestujúci snažili nájsť alternatívne trasy, pričom niektorí museli pokračovať pešo. Južný most je jedným z ôsmich prechodov spájajúcich obe časti Kyjeva. Podľa mestských úradov bol tento káblový most zasiahnutý už niekoľkokrát od štvrtka. Kličko v piatok varoval, že hlavné mesto by malo byť pripravené na vojnový stav.
Zdroj: SITA.sk - Ruský útok zasiahol severný most v Kyjeve, mesto čelí dopravnému chaosu © SITA Všetky práva vyhradené.
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