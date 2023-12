Pellegrini vodil opozíciu za nos, hnutie Slovensko chce predsedu Národnej rady SR odvolať z funkcie (video)

Pellegrini vodil opozíciu za nos

Právo podať pozmeňujúce návrhy

Argumentoval paragrafom 35

Možnosť vyhlásiť zákon za neústavný

22.12.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Hlas-SD ) podľa opozičného hnutia vedome porušil rokovací poriadok, keď inicioval hlasovanie o ukončení rozpravy k štátnemu rozpočtu, hoci do nej ešte boli prihlásení ďalší opoziční poslanci. Argumentoval obštrukciou opozície. Pokúsia sa ho preto odvolať z funkcie.Hnutie pripravilo návrh na vyslovenie nedôvery Pellegrinimu. Poslanecký klub Slovensko Kresťanská únia má 16 členov, na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu treba 30 podpisov. Ďalšie podpisy sa pokúsia získať od ďalších opozičných strán.Ako povedal na tlačovej konferencii poslanec Gábor Grendel , Pellegrini vodil opozíciu celú decembrovú schôdzu za nos, keď tvrdil, že ak do piatka neprerokujú zákon o štátnom rozpočte, tak budú rokovať aj medzi Vianocami a Silvestrom.„My sme boli pripravení rokovať, pretože obrana spravodlivosti je dôležitejšia ako dovolenky, pracovné voľno. Vo štvrtok sa ukázalo, že predseda parlamentu blafoval, alebo ak chcete polopate – klamal,“ povedal Grendel.Zdôraznil, že podľa rokovacieho poriadku má každý poslanec právo k prerokúvanej veci podať pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.„Všetko sme splnili a všetci sme mali písomne vyhotovené a odovzdané pozmeňujúce návrhy,“ hovorí Grendel.Pellegrini argumentoval paragrafom 35 rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že na návrh predsedu NR SR môže parlament rozhodnúť o uzavretí rozpravy.„Nebola však naplnená podmienka, že pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh sa v písomnej podobe rozdá poslancom. Spolu 79 koaličných poslancov, ktorí hlasovali za rozpočet, netušilo, o čom tie pozmeňujúce návrhy sú. Predseda parlamentu použil jeden odsek paragrafu a ihneď druhý porušil,“ povedal Grendel.Podľa hnutia mal predseda parlamentu zároveň zabezpečiť, aby pozmeňujúce návrhy namiesto poslancov, ktorí podľa neho robia obštrukciu, prečítal spoločný spravodajca. Poslanec Milan Vetrák poukázal na to, že v iných demokratických krajinách treba na ukončenie rozpravy ústavnú väčšinu.„Ak je znemožnená diskusia v parlamente, tak je možné potom vyhlásiť prijatý zákon za neústavný,“ poukázal.