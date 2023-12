Pellegrini vraj nelegálne kampaňuje za štátne peniaze, Remišová podá podnet na komisiu

Výdavky na kampaň

Pellegriniho kampaň zo štátnej limuzíny





Pellegrini nedávno oznámil, že definitívne rozhodnutie, či bude kandidovať na prezidentský post, by chcel prezradiť po Novom roku. Zdôraznil, že o podpore svojej potenciálnej kandidatúry zatiaľ s nikým nerokuje vzhľadom na to, že sa zatiaľ jednoznačne nerozhodol kandidovať.





12.12.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) si robí nelegálnu prezidentskú kampaň za štátne peniaze. Tvrdí to predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová, ktorá sa chce spolu so stranou Slovensko obrátiť aj na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Bude žiadať, aby komisia podrobne preskúmala výdavky, ktoré súvisia alebo nesúvisia s výkonom jeho funkcie a aby mu ich zahrnula do výdavkov na kampaň.„To môžu byť desaťtisíce eur, na volebnú kampaň je limit 500-tisíc eur, čiže ostatní kandidáti, ktorí si musia vyúčtovať každý cent, sú diskriminovaní,“ tvrdí Remišová.Zdôraznila, že je nekorektné zneužívať peniaze daňových poplatníkov na to, aby si predseda parlamentu robil svoju kampaň v rámci kandidatúry za prezidenta.„Peter Pellegrini nielen, že robí kampaň zo štátnej limuzíny, ale na predvolebnú kampaň zneužíva aj podujatia, ktoré sú platené ministerstvom a boli doteraz organizované ako čisto odborné podujatia. Počas môjho pôsobenia na ministerstve sme aj my organizovali odborné podujatia pre starostov a primátorov, kde však nevystupovali politici, ale odborníci z ministerstiev,“ zdôraznila Remišová, narážajúc na odborný kongres v Poprade, ktorý zorganizovalo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie pod vedením Richarda Rašiho (Hlas-SD). Remišová tvrdí, že v skutočnosti tento kongres vyzeral ako čisto stranícka akcia za desaťtisíce eur, pretože z peňazí ministerstva sa platil prenájom aj občerstvenie pre tisíc ľudí.