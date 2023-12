To čo robí opozícia na pôde európskych inštitúcií je hospodárska a ekonomická vlastizrada, tvrdí Fico

Obmedzené hlasovacie právo

Rozbité eurofondy

12.12.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) odmieta konanie opozície na pôde európskych inštitúcií. Ako vyhlásil, opozičná práca sa pretavila do práce proti Slovensku.„Ostro protestujem proti tomu, že predstavitelia terajšej opozície priamo vypisujú listy na Európsku komisiu (EK) a predstaviteľom európskych inštitúcií. Protestujem proti tomu, že v týchto listoch otvorene klamú, pretože hovoria, že ideme zrušiť Špecializovaný trestný súd a nie je to pravda," vyhlásil premiér a dodal, že ešte nebezpečnejšie je, že na stretnutiach s predstaviteľmi EK a Európskeho parlamentu (EP) opozícia žiada, aby vláde, ktorá tu teraz je, bolo obmedzené hlasovacie právo v orgánoch EÚ „A čo je ešte horšie, žiadajú, aby nám boli pozastavené európske fondy. Veď to nie sú naše peniaze. To sú peniaze, ktoré patria občanom SR," dodal Fico.Ako Fico ďalej uviedol, opozícia navrhuje EK a EP, aby bolo poškodené Slovensko, len aby bola poškodená vláda.„To je hospodárska a ekonomická vlastizrada čo robí opozícia na pôde EP a EK a ja to odmietam. Vynakladáme tu obrovské úsilie, aby sme čo to zachránili z rozbitých európskych fondov, ktoré nám zanechali v katastrofálnom stave," vyhlásil predseda vlády a dodal, že opozícia sa rozhodla poškodzovať celé Slovensko preto, lebo chcú dať „zločinca Lipšica dole s celým jeho úradom."„Nech mi ukáže niekto článok Ústavy SR , ktorý porušujeme návrhom na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Samozrejme, takýto neexistuje," dodal Fico s tým, že opozícia ide znovu tou istou cestou.„Vie že nás nevie poraziť ani programovo, ani svojou odbornosťou a profesionalitou, tak sa rozhodla, že pôjde cestou likvidácie verejných financií, ekonomického terorizmu na pôde EÚ, robenia zle za každú cenu, len aby sa tejto vláde nedarilo," uzavrel Fico.