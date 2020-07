Pellegrini: Vyjadrenia Matoviča o Kyselicovi nesú prvky stihomamu, premiér by mal prestať pozerať lacné filmy

Oboje sa nedá

Porušil zákon

povedal v utorok médiám. Kyselica v reakcii na to vo svojom profile na sociálnej sieti napísal „tak som sa rozhodol".



Lukáš Kyselica

... bol šéfom tímu Gorila a vyšetroval aj objednávku vraždy Sylvie Volzovej, z ktorej je obžalovaný Pavol Rusko. Príslušníkom vojenskej tajnej služby bol od 1. októbra 2019, keď oficiálne odišiel z polície, až do 19. marca 2020, keď si na druhý deň prevzal dekrét novozvoleného poslanca NR SR.



V hnutí OĽaNO o jeho pôsobení vo vojenskom spravodajstve nevedeli. Kyselica vo vojenskom spravodajstve spadal pod svojho vtedajšieho šéfa Jána Balciara, na ktorého podozrivé majetkové pomery v minulosti upozorňovali médiá. Naď Balciara po nástupe na čelo rezortu odvolal z funkcie.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa v tejto súvislosti nechal počuť, že Kyselicovi dôveruje. Podpredsedu parlamentu Gábora Grendela (OĽaNO), o ktorom sa po voľbách uvažovalo ako o možnom kandidátovi na post ministra vnútra, Kyselicove pôsobenie vo vojenskom spravodajstve sklamalo.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič OĽaNO ) by mal prestať s vyjadreniami, ktorú sú pod úroveň predsedu vlády, reagoval líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini pre agentúru SITA na vyjadrenia predsedu vládu po odstúpení štátneho tajomníka ministerstva vnútra Lukáša Kyselicu „Už sme si zvykli na to, že Igor Matovič používa lož ako pracovnú metódu, no jeho vyjadrenie o pokuse rozložiť hnutie OĽaNO prostredníctvom pána Kyselicu už nesie prvky stihomamu. Pán Kyselica teda kandidoval za OĽaNO a zároveň mal úlohu rozkladať toto hnutie ako tajný agent? A svojim kolegom to podľa medializovaných informácií oznámil až po voľbách a svojim voličom vôbec?“ zamýšľa sa Pellegrini.Matovič by mal preto podľa jeho slov prestať „pozerať lacné filmové trháky“. Odchod Lukáša Kyselicu považuje za dobrú správu pre Slovensko.„Agenti tajnej služby majú plniť svoje tajné poslanie, politici majú otvorene slúžiť ľuďom. Oboje sa, jednoducho, nedá,“ dodal expremiér.K odchodu z funkcie štátneho tajomníka v utorok Kyselicu vyzvala aj opozičná strana Smer - sociálna demokracia. Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) a vládnej strany Za ľudí Juraj Šeliga zasa zdôraznil, že Kyselica porušil zákon a mal by preto vyvodiť osobnú zodpovednosť.Dôveru mu, naopak, vyjadrili premiér Matovič či minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). „Ako minister obrany disponujem istými informáciami, na základe ktorých môžem povedať, že pánovi Kyselicovi dôverujem,"