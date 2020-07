Huawei je šiestou najinovatívnejšou firmou na svete

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Renomovaná analytická spoločnosť Boston Consulting Group zverejnila rebríček najinovatívnejších svetových firiem roku 2020.Medzi lídrami sú spoločnosti ako Apple, Alphabet alebo Amazon. Skokanom roka sa stal čínsky technologický koncern Huawei, ktorý postúpil z pôvodného 48. miesta na 6. Rebríček hodnotí firmy z pohľadu kritérií, akými sú napríklad využitie umelej inteligencie, inkubátorov alebo partnerstiev s akademickými inštitúciami. Celkovo tak tieto firmy rozširujú hranice štandardov bežného podnikania v danom sektore. Podľa Boston Consulting Group sú najúspešnejšie tie spoločnosti, ktoré investujú značné zdroje do oblasti výskumu a vývoja. Počas svetovej pandémie koronavírusu im práve tieto investície pomohli zmierniť všeobecný úbytok tržieb.Inovatívne spoločnosti investujú v porovnaní so slabšími firmami do výskumu a vývoja v priemere 1,4x viac, uvedenia produktu či služby na trh im priemerne trvá o 5 mesiacov dlhšie. Následný finančný zisk je ale až štvornásobne vyšší. "Do výskumu a vývoja Huawei investuje viac ako desatinu svojich ročných výnosov. V minulom roku výdavky spoločnosti v tejto oblasti predstavovali takmer 20 miliárd dolárov, čo je viac ako 15 percent jej celkových príjmov," hovorí Tomáš Kolder, PR manažér korporátnej divízie Huawei.Štúdie Boston Consulting Group vychádzajúce pravidelne už od roku 2005. Dôraz sa kladie aj na priebežné umiestnenie počas jednotlivých rokov. V súčasnosti sú príjmy typickej "malej" spoločnosti na zozname 50 najinovatívnejších spoločností BCG 2020 v priemere 30 miliárd dolárov, čo je oproti roku 2005 skok o viac ako 170% z pôvodných 11 miliárd dolárov.Informačný servis