Pellegrini vymenoval Moznera za predsedu Najvyššieho súdu SR, vyzval na posilnenie dôvery v justíciu – VIDEO, FOTO

Nezávislé súdnictvo ako základný pilier SR

Najvyššia odvolacia inštancia

21.5.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v stredu v Prezidentskom paláci vymenoval nového predsedu Najvyššieho súdu SR Františka Moznera , ktorého zvolila Súdna rada SR 15. apríla.Zároveň sa poďakoval odchádzajúcemu predsedovi Najvyššieho súdu SR Jánovi Šikutovi , ktorému sa skončilo päťročné funkčné obdobie."Nastupujete do novej funkcie v časoch, keď slovenské súdnictvo čakajú mnohé veľké výzvy, predovšetkým ďalšie zvyšovanie jeho efektivity, ale aj dôveryhodnosti. Je to kľúčové najmä dnes, keď naša spoločnosť trpí vysokou mierou polarizácie a pretrvávajúcou mierou nedôvery v inštitúcie, a teda aj v právny systém a samotnú spravodlivosť," povedal Moznerovi prezident vo svojom príhovore.Zdôraznil, že nezávislé súdnictvo predstavuje jeden zo základných pilierov Slovenskej republiky ako demokratického a moderného štátu. Dôležitá je preto aj dôvera občana, že štát mu zaručí jeho právo na spravodlivosť a na spravodlivý súdny proces. Súdne rozhodnutia by mali podľa prezidenta predstavovať pevný bod, na ktorý sa každý občan môže spoľahnúť.Prezident tiež poukázal na to, že Najvyšší súd SR je naším najdôležitejším všeobecným súdom a kvalita práce jeho predsedu bude mať dopad aj na činnosť nižších súdov, hoci nie v zmysle nadriadeného vzťahu."Ste najvyššou odvolacou inštanciou, na vašich stoloch často končia prípady, ktoré mimoriadne citlivo vníma slovenská verejnosť, alebo sú spojené aj s politickým dianím na Slovensku," podotkol Pellegrini. Prezidenta teší, že dôvera v súdnictvo rastie a súdy začali pracovať rýchlejšie a efektívnejšie.František Mozner má podľa neho na základe svojho dlhoročného pôsobenia predpoklady na to, aby úspešne naplnil náročné poslanie predsedu Najvyššieho súdu SR. Vyzdvihol fakt, že ho Súdna rada SR zvolila presvedčivou väčšinou 15 zo 17 hlasov členov rady, čo mu dáva silný mandát. "Som presvedčený, že máte jasnú a zrozumiteľnú víziu, kam by slovenské súdnictvo malo pod vaším vedením smerovať," uzavrel prezident.