Pellegrini vymenoval piatich nových sudcov a odsúdil útok na sudkyňu Okresného súdu v Martine – VIDEO

Útoky za hranou zákona

Prepadnutie civilnej sudkyne

7.5.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v stredu vymenoval piatich nových sudcov a odsúdil útok na sudkyňu martinského okresného súdu. Prezident v súvislosti s ozbrojeným prepadnutím sudkyne zdôraznil, že útoky na sudcov sú aj útokmi na spravodlivosť a nezávislosť samotnej justície.Podotkol, že nateraz nie je známe, či tento čin súvisel s jej prácou. Verí však, že sa ho podarí objasniť a nebude sa to viac opakovať. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR . Prezident v stredu vymenoval päť nových sudcov všeobecných súdov. Sú to Matej Čintala (Krajský súd v Košiciach), Stanislav Húroš (Okresný súd Rimavská Sobota), Lenka Jursová (Okresný súd Levice), Erika Klimeková (Správny súd v Košiciach) a Patrik Kukuľa (Okresný súd Žiar nad Hronom).Pri príležitosti ich vymenovania prezident vyjadril vieru, že budú v čo najmenšej miere čeliť podobným útokom, ktoré sú ďaleko za hranou zákona. Pellegrini súčasne vyjadril radosť, že do funkcie menoval mladých odhodlaných ľudí.Zároveň vyzdvihol odbornú pripravenosť, morálnu a osobnostnú integritu ako nevyhnutnú výbavu sudcu, aby dokázal odolávať rôznym tlakom vrátane mediálneho. Prezident ďalej pripomenul, že súdna moc musí byť stabilná a pevná. V opačnom prípade sa podľa jeho slov oslabuje dôvera verejnosti nielen v súdnictvo, ale celý demokratický systém.„Aj od vás bude závisieť, či budú občania vnímať slovenskú spoločnosť ako spravodlivú. A tiež, do akej miery budú dôverovať demokracii, ktorá sa nevyhnutne musí opierať o zásady a princípy právneho štátu - vrátane vymožiteľnosti práva,“ povedal Pellegrini novým sudcom s tým, že budú svojimi rozhodnutiami napĺňať a uplatňovať základné ústavné právo občanov na spravodlivosť.To súčasne prezident považuje za jedno z najdôležitejších kritérií, na základe ktorých občania hodnotia kvalitu svojho života. V Turčianskych Kľačanoch v okrese Martin prepadli sudkyňu Okresného súdu v Martine v jej súkromnom byte.Informoval o tom denník Sme s tým, že ide o civilnú sudkyňu, ktorú prepadli dvaja muži so samopalmi. Polícia podľa denníka potvrdila, že aktuálne dokumentuje prípad násilnej trestnej činnosti v okrese Martin.