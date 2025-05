Eštokovo ministerstvo plánuje nákup až 115-tisíc počítačov. ÚHP navrhuje, ako by sa mohlo ušetriť až 80 miliónov eur

7.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR plánuje podpísať rámcové zmluvy na nákup 115-tisíc počítačov s cieľom vymeniť staré a nefunkčné zariadenia zamestnancom štátu počas štyroch rokov. Celková hodnota zmluvy by pri plnom využití dosiahla 326,4 mil. eur. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) však upozorňuje, že potreba obnovy zariadení je zmapovaná iba pre rezort vnútra, nie pre ostatné úrady.ÚHP odporúča znížiť maximálnu výšku rámcovej zmluvy na úroveň najnižšej ponuky z verejného obstarávania, ktorá bola 244,6 mil. eur. Tým by sa znížil celkový rámec o 81,8 mil. eur. Rámcovú zmluvu by mali využiť najmä na nákup bežných kancelárskych zariadení. Teraz sú jej súčasťou napríklad aj vysokovýkonné počítače za takmer 3 800 eur bez uvedenia, či a ktorí zamestnanci ich potrebujú. Náhradou vysokovýkonných počítačov za bežné zariadenia by sa dosiahla úspora do 40,3 mil. eur.ÚHP tiež odporúča priebežne zohľadňovať vysúťažené ceny z jednotlivých čiastkových súťaží, aby sa zabezpečilo, že sa pri opakovaných objednávkach nenakúpia rovnaké zariadenia drahšie. Týmto spôsobom sa zabezpečí efektívny nákup a optimalizácia nákladov.