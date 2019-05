Pellegrini vysvetlil, prečo s Trumpom nehovoril o obrannej spolupráci

Na snímke americký prezident Donald Trump (vľavo) víta slovenského premiéra Petra Pellegriniho (vpravo) v Bielom dome vo Washingtone 3. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. mája (TASR) – O téme dohody o obrannej spolupráci počas návštevy Bieleho domu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s americkým prezidentom Donaldom Trumpom nehovoril. Ako uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike, táto téma podľa neho patrí na "odbornú úroveň" a nie na rokovanie medzi prezidentom Spojených štátov amerických a premiérom SR.povedal premiér. Podľa neho Trump ocenil plnenie našich obranných záväzkov.povedal Pellegrini. Ak sa tak nestane, bude tento dialóg pokračovať. Podľa neho v prípade, že by Slovensko hocijakú zmluvu išlo podpísať alebo ratifikovať, tak by sa zverejnila.vyhlásil.Pellegrini si pochvaľuje stretnutie s Trumpom, ktoré sa uskutočnilo aj za prítomnosti ďalších najvyšších predstaviteľov USA.uviedol premiér. Zároveň tvrdí, že jeho prijatie v Bielom dome bolo ocenením celej slovenskej diplomacie a bol to jasný signál do celého sveta, že Slovensko je akceptovateľným partnerom.Premiér poznamenal, že s Trumpom sa rozprávali napríklad o obchodnej a ekonomickej oblasti. Zároveň počas diskusnej relácie zhodnotil, že americké firmy majú pozitívnu skúsenosť so Slovenskom a zamestnancami z našej krajiny.poznamenal Pellegrini.Premiéra potešilo, že mohol americkej hlave štátu povedať aj o tom, aký dosah by mali prípadne clá na dovoz motorových vozidiel do Spojených štátov amerických na slovenskú ekonomiku.povedal premiér s tým, že Trump si uvedomil, že by to malo dosah nielen na Nemecko, ale aj na Slovensko. Podľa neho je dobré, že sa mu podarilo navštíviť Biely dom práve v čase, keď sa bude vyjednávať, aké budú obchodné vzťahy medzi Spojenými štátmi americkými a EÚ. "uzavrel Pellegrini.