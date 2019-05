Rezort školstva pripravuje zmeny vo vzdelávaní detí od päť rokov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. mája (TASR) – Lepšia pripravenosť na školu zlepšuje vyhliadky na úspešné zvládnutie celého štúdia a lepšie výsledky v testovaniach. V súvislosti s navrhovanou zmenou, ktorá sa má dotýkať povinného predprimárneho vzdelávania detí v materských školách od piatich rokov, to vo videu uviedla na svojom profile na sociálnej sieti ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).skonštatovala šéfka rezortu školstva. V EÚ je priemer takejto zaškolenosti štvorročných detí od začatia povinnej školskej dochádzky takmer 97 percent.povedala Lubyová.Už v dokumente Učiace sa Slovensko sa navrhovalo, aby sa povinná školská dochádzka predĺžila o rok dole a o rok hore, teda zo súčasných desať rokov na 12.povedala Lubyová.Šéfka rezortu školstva poznamenala, že táto zmena sa výrazne nedotkne veľkej časti rodičov a ani detí.vysvetlila ministerka.povedala Lubyová. Ako doplnila, zlepší sa aj štart mnohých detí na začiatku školskej kariéry, čím sa im skvalitnia vyhliadky na to, aby úspešne absolvovali ďalšie štúdium.Podľa novely zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú na májovú schôdzu parlamentu predložili koaliční poslanci Eva Smolíková (SNS), Ľubomír Petrák (Smer-SD) a Péter Vörös (Most-Híd), by malo byť predprimárne vzdelávanie v materských školách pre päťročné deti povinné. Touto právnou úpravou by sa predĺžila povinná školská dochádzka zo súčasných desať rokov na 11, pričom povinná školská dochádzka v materskej škole by trvala jeden školský rok. Zákon by mal platiť od septembra 2020.