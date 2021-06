Pellegrini vyvracia fámy OĽaNO o tajnom zaočkovaní proti koronavírusu (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.6.2021 - Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) a nezaradený poslanec Národnej rady SR (NR SR) Peter Pellegrini odmieta tvrdenie, že sa dal tajne zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.Vo videu na sociálnej sieti tak reagoval na piatkovej tlačovú besedu vládneho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). O tom, či sa dá zaočkovať, sa podľa svojich slov ešte nerozhodol. Podotkol, že ak sa tak stane, verejnosti to oznámi. Pellegrini zároveň zdôraznil, že ide o jeho osobné rozhodnutie.„Absolútne odmietam tvrdenie, že som sa dal tajne zaočkovať. Viete veľmi jasne, že strana Hlas-SD odporučila všetkým občanom SR, ktorí o to majú záujem, aby sa zaočkovať dali,“ zopakoval líder Hlasu-SD s tým, že mnoho vysokopostavených ľudí v strane vakcínu dostalo.Poslanec NR SR Juraj Krúpa (OĽaNO) na piatkovej tlačovej besede uviedol, že strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) a Hlas-SD pri očkovaní zneisťujú ľudí a ohrozujú tak ich zdravie, pričom väčšina poslancov z týchto strán je zaočkovaná. „Som presvedčený, že tajne sa dali zaočkovať aj Robert Fico a Peter Pellegrini, v záujme zisku politických bodov to však pred voličmi nikdy nepriznajú,“ doplnil Krúpa.