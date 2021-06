Sudca Miľan má dočasne pozastavený výkon funkcie, odmietal pojednávať v rúšku

Ospravedlňoval sa lekárskymi správami

18.6.2021 (Webnoviny.sk) - Súdna rada SR dočasne pozastavila výkonu funkcie sudcovi Okresného súdu Zvolen Daliborovi Miľanovi Návrh predložil predseda Súdnej rady SR Ján Mazák a vysvetlil, že sudca Miľan sa dlhodobo odmieta podrobiť protiepidemickým opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID-19 Podľa predsedu súdnej rady Dalibor Miľan vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva.Sudca nepopiera, že odmieta pojednávať s prekrytými dýchacími cestami. Ako uviedol predseda súdnej rady, svoje konanie ospravedlňoval dvoma lekárskymi správami. „Tie nekonštatujú žiaden taký zdravotný dôvod, ktorý by vytváral výnimku pri používaní respirátora,“ povedal Mazák.Ďalej sudca tvrdí, že vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest sú neplatné. Podľa predsedu súdnej rady Dalibor Miľan vážne ohrozuje dôveryhodnosť a dobrú povesť súdnictva.Pred súdnou radou sudca Okresného súdu Zvolen povedal, že návrh považuje za „absolútne“ nedôvodný. „Nie som si vedomý, že by som nespĺňal morálny štandard sudcu. Pokiaľ ide o samostatnú profesionálnu etiku a mravné vzťahy,“ skonštatoval Miľan.Navrhol tiež, aby bolo nariadené znalecké dokazovanie o existencií asymptomatického prenosu ochorenia COVID-19. „Z toho dôvodu, že viacerí členovia súdnej rady sa dnes vyjadrili, že veria v takýto prenos a ničím svoje tvrdenia nepodložili,“ pokračoval Miľan. Tento návrh súdna rada odmietla.Dalibor Miľan viacnásobne odmietol pojednávať a rozhodovať s použitím prostriedkov na prekrytie dýchacích ciest. Dňa 31. mája nerešpektoval príkazy predsedníčky Okresného súdu Zvolen. Zároveň jej na pojednávaní uložil poriadkovú pokutu 300 eur za to, že ho žiadala, aby pojednával s prekrytými dýchacími cestami.V tomto konaní pokračoval napriek trom zákrokom polície v marci a v máji 2021, ktorým dokonca na pojednávaní konanom 31. mája 2021 uložil za výkon ich policajnej právomoci poriadkové pokuty vo výške 66 eur.