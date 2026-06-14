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14. júna 2026
Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nabrali odvahu na obhajobu v parlamente
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) odvolávanie ministra Opozícia Politika 24 Prezident Slovenskej republiky
„Ja vždy, keď som bol aj člen vlády alebo premiér, keď som čelil dovolávaniu, tak som na to odvolávanie išiel a poctivo som si tam tých 28 alebo 35 hodín odsedel," uviedol Pellegrini.
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14.6.2026 (SITA.sk) - „Ja vždy, keď som bol aj člen vlády alebo premiér, keď som čelil dovolávaniu, tak som na to odvolávanie išiel a poctivo som si tam tých 28 alebo 35 hodín odsedel," uviedol Pellegrini.
Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie sedem ministrov.
Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu.
„Ja vždy, keď som bol aj člen vlády alebo premiér, keď som čelil dovolávaniu, tak som na to odvolávanie išiel a poctivo som si tam tých 28 alebo 35 hodín odsedel a vypočul som si všetky útoky a bránil som sa,“ uviedol Pellegrini. Prezident zdôraznil, že je to štandardný postup.
„Treba si vždy pamätať, že to, čo robíte dnes ako koalícia opozícii, tak to, naopak, tak istá opozícia, keď príde k moci, môže robiť vám. Otázka je, či sa vám to bude páčiť,“ odkázal prezident ministrom. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec.
„Jednoduchšie je to zaradiť a vypočuť si tých pár hodín. Veď už majú regulovanú rozpravu, už to nemôže byť tri dni. Majú argumentovať a hlasovať. Keď si je koalícia vedomá toho, že má stále väčšinu a nebojí sa, tak by to nemala robiť, pretože raz, keď bude vláda v opozícii, tak potom bude hovoriť to isté - že sa im to nepáči a prečo nemôžu odvolávať ministrov. Je to štandardný spôsob boja medzi opozíciou a koalíciou. Keby som bol dnes člen vlády, tak ja si sám žiadam, že ak na mňa odvolanie príde, a som si istý, že dôveru koalície mám, aby sa to prerokovalo a neodkladalo sa to donekonečna na nejaký iný termín,“ uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nabrali odvahu na obhajobu v parlamente © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie sedem ministrov.
Odvaha obhájiť sa
Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu.
„Ja vždy, keď som bol aj člen vlády alebo premiér, keď som čelil dovolávaniu, tak som na to odvolávanie išiel a poctivo som si tam tých 28 alebo 35 hodín odsedel a vypočul som si všetky útoky a bránil som sa,“ uviedol Pellegrini. Prezident zdôraznil, že je to štandardný postup.
Boj medzi opozíciou a koalíciou
„Treba si vždy pamätať, že to, čo robíte dnes ako koalícia opozícii, tak to, naopak, tak istá opozícia, keď príde k moci, môže robiť vám. Otázka je, či sa vám to bude páčiť,“ odkázal prezident ministrom. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec.
„Jednoduchšie je to zaradiť a vypočuť si tých pár hodín. Veď už majú regulovanú rozpravu, už to nemôže byť tri dni. Majú argumentovať a hlasovať. Keď si je koalícia vedomá toho, že má stále väčšinu a nebojí sa, tak by to nemala robiť, pretože raz, keď bude vláda v opozícii, tak potom bude hovoriť to isté - že sa im to nepáči a prečo nemôžu odvolávať ministrov. Je to štandardný spôsob boja medzi opozíciou a koalíciou. Keby som bol dnes člen vlády, tak ja si sám žiadam, že ak na mňa odvolanie príde, a som si istý, že dôveru koalície mám, aby sa to prerokovalo a neodkladalo sa to donekonečna na nejaký iný termín,“ uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nabrali odvahu na obhajobu v parlamente © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) odvolávanie ministra Opozícia Politika 24 Prezident Slovenskej republiky
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