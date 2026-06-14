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14. júna 2026

Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nabrali odvahu na obhajobu v parlamente


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) odvolávanie ministra Opozícia Politika 24 Prezident Slovenskej republiky

„Ja vždy, keď som bol aj člen vlády alebo premiér, keď som čelil dovolávaniu, tak som na to odvolávanie išiel a poctivo som si tam tých 28 alebo 35 hodín odsedel," uviedol Pellegrini.



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705807496_1345257690826944_5562824065178985951_n e1779801486204 676x381 14.6.2026 (SITA.sk) - „Ja vždy, keď som bol aj člen vlády alebo premiér, keď som čelil dovolávaniu, tak som na to odvolávanie išiel a poctivo som si tam tých 28 alebo 35 hodín odsedel," uviedol Pellegrini.


Prezident Peter Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nebáli sa. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Reagoval tak na skutočnosť, že v parlamente momentálne čaká na odvolávanie sedem ministrov.

Odvaha obhájiť sa


Koalícia však blokuje schôdze k ich odvolávaniu a neumožňuje tak opozícii využívať tento inštitút. Prezident preto vyzval vládu, aby sa tomu nebránila a aby ministri našli odvahu a išli sa brániť a obhajovať do parlamentu.

„Ja vždy, keď som bol aj člen vlády alebo premiér, keď som čelil dovolávaniu, tak som na to odvolávanie išiel a poctivo som si tam tých 28 alebo 35 hodín odsedel a vypočul som si všetky útoky a bránil som sa,“ uviedol Pellegrini. Prezident zdôraznil, že je to štandardný postup.

Boj medzi opozíciou a koalíciou


„Treba si vždy pamätať, že to, čo robíte dnes ako koalícia opozícii, tak to, naopak, tak istá opozícia, keď príde k moci, môže robiť vám. Otázka je, či sa vám to bude páčiť,“ odkázal prezident ministrom. Odvolávanie je podľa neho štandardná vec.

„Jednoduchšie je to zaradiť a vypočuť si tých pár hodín. Veď už majú regulovanú rozpravu, už to nemôže byť tri dni. Majú argumentovať a hlasovať. Keď si je koalícia vedomá toho, že má stále väčšinu a nebojí sa, tak by to nemala robiť, pretože raz, keď bude vláda v opozícii, tak potom bude hovoriť to isté - že sa im to nepáči a prečo nemôžu odvolávať ministrov. Je to štandardný spôsob boja medzi opozíciou a koalíciou. Keby som bol dnes člen vlády, tak ja si sám žiadam, že ak na mňa odvolanie príde, a som si istý, že dôveru koalície mám, aby sa to prerokovalo a neodkladalo sa to donekonečna na nejaký iný termín,“ uzavrel Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini vyzval ministrov, aby čelili svojmu odvolávaniu a nabrali odvahu na obhajobu v parlamente © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) odvolávanie ministra Opozícia Politika 24 Prezident Slovenskej republiky
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